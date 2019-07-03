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"Заграничные женихи пожаловали": Украинцы на свой манер порадовались кораблям НАТО
03 июля 2019, 07:54 • 83 • В мире
Два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию. "Заграничные женихи пожаловали", - отмечают пользователи в соцсети.
Сейчас сразу два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, а затем вошли в черноморскую акваторию. Напомним, что украинско-американские учения Sea Breeze 2019 будут проходить до 12 июля.
В них примут участие около 30 кораблей и более 900 человек. Для тренировки маневров в конце июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни". Отметим, что украинские пользователи восприняли заход довольно неоднозначно.
"Нет худа без добра. Вот девчонкам заграничные женихи пожаловали", - пишет Елена Райлян.
"Чем не интервенция?", - вопрошает Michail Medvedev.
"Своих морей мало? Приплыли загаживать черное море. Всех рыб перепугают наших", - возмущается Вера Терехова.
"Это гнилое корыто ещё плавает?", - удивляется @asd33447.
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