"Заграничные женихи пожаловали": Украинцы на свой манер порадовались кораблям НАТО

Сейчас сразу два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, а затем вошли в черноморскую акваторию. Напомним, что украинско-американские учения Sea Breeze 2019 будут проходить до 12 июля.

В них примут участие около 30 кораблей и более 900 человек. Для тренировки маневров в конце июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни". Отметим, что украинские пользователи восприняли заход довольно неоднозначно.

"Нет худа без добра. Вот девчонкам заграничные женихи пожаловали", - пишет Елена Райлян.

"Чем не интервенция?", - вопрошает Michail Medvedev.

"Своих морей мало? Приплыли загаживать черное море. Всех рыб перепугают наших", - возмущается Вера Терехова.

"Это гнилое корыто ещё плавает?", - удивляется @asd33447.