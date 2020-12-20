"Заговор против Путина…": Венедиктов рассказал Гордону о башнях Кремля

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью для портала "ГОРДОН" ответил на вопрос о возможном внутреннем заговоре против президента РФ Владимира Путина.

Журналист заметил, что если бы некий тайный умысел и был, то мы бы, скорее всего, ничего про него не знали: "Если появляются слухи - значит, это уже не заговор".

В целом он усомнился в существовании некого секретного плана, разработанного представителями администрации против главы государства.

К самой концепции существования так называемых башен Кремля, борющихся между собой за влияние, Венедиктов также относится со скепсисом.

По его мнению, лидер РФ ведёт "консенсусную политику", поэтому крупные деятели у власти не заинтересованы в уходе Путина.