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"Заговор против Путина…": Венедиктов рассказал Гордону о башнях Кремля
20 декабря 2020, 23:10 • 25 • Политика
Алексей Венедиктов рассказал порталу украинского журналиста Дмитрия Гордона о башнях Кремля. Он признался, что скептически относится к данной концепции и что не очень верит в возможный тайный план представителей администрации против президента РФ: "Заговор против Путина… А зачем?"
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью для портала "ГОРДОН" ответил на вопрос о возможном внутреннем заговоре против президента РФ Владимира Путина.
Журналист заметил, что если бы некий тайный умысел и был, то мы бы, скорее всего, ничего про него не знали: "Если появляются слухи - значит, это уже не заговор".
В целом он усомнился в существовании некого секретного плана, разработанного представителями администрации против главы государства.
К самой концепции существования так называемых башен Кремля, борющихся между собой за влияние, Венедиктов также относится со скепсисом.
По его мнению, лидер РФ ведёт "консенсусную политику", поэтому крупные деятели у власти не заинтересованы в уходе Путина.
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