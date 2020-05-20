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"Заговор против Мишустина" ёмко оценил Сергей Михеев: "Никакого доступа…"

20 мая 2020, 22:55  •  120 • Политика
Политолог в эфире "Дождя" заявил, что в Кремле обсуждают отставку премьер-министра России Михаила Мишустина. "Никакого доступа к подобного рода информации у них нет и быть не может. Поэтому это не более чем привлечение внимания к себе", - уверен политолог Сергей Михеев.
В Кремле обсуждают отставку премьер-министра России Михаила Мишустина, заявил политолог Сергей Соловей в эфире телеканала "Дождь". Эту информацию для Царьграда прокомментировал политолог, а также радио- и телеведущий Сергей Михеев.
"Я считаю, что эти люди не могут ничего знать. Никакого доступа к подобного рода информации у них нет и быть не может. Поэтому это не более чем привлечение внимания к себе", - уверен эксперт.
Он напомнил, что когда Мишустин заболел, тоже было много слухов о том, что вот специальный заговор, чтобы его отправить в отставку. Сейчас премьер вернулся. И где теперь все те люди, которые говорили, что его болезнь была инсценировкой? Они замолчали, отмечает политолог.
"Теперь они чего-то новое придумывают. Может, им самим Мишустин не нравится. Я не знаю. Но насколько я понимаю, во всех этих ситуациях конкретно эти люди вообще, в принципе не могут иметь подобную информацию. У них нет никакого доступа к инсайду такого уровня", - подчеркнул Сергей Михеев в интервью Царьграду.

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