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"Заговор против Мишустина" ёмко оценил Сергей Михеев: "Никакого доступа…"
20 мая 2020, 22:55 • 120 • Политика
Политолог в эфире "Дождя" заявил, что в Кремле обсуждают отставку премьер-министра России Михаила Мишустина. "Никакого доступа к подобного рода информации у них нет и быть не может. Поэтому это не более чем привлечение внимания к себе", - уверен политолог Сергей Михеев.
В Кремле обсуждают отставку премьер-министра России Михаила Мишустина, заявил политолог Сергей Соловей в эфире телеканала "Дождь". Эту информацию для Царьграда прокомментировал политолог, а также радио- и телеведущий Сергей Михеев.
Он напомнил, что когда Мишустин заболел, тоже было много слухов о том, что вот специальный заговор, чтобы его отправить в отставку. Сейчас премьер вернулся. И где теперь все те люди, которые говорили, что его болезнь была инсценировкой? Они замолчали, отмечает политолог.
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