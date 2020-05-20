"Заговор против Мишустина" ёмко оценил Сергей Михеев: "Никакого доступа…"

В Кремле обсуждают отставку премьер-министра России Михаила Мишустина, заявил политолог Сергей Соловей в эфире телеканала "Дождь". Эту информацию для Царьграда прокомментировал политолог, а также радио- и телеведущий Сергей Михеев.

"Я считаю, что эти люди не могут ничего знать. Никакого доступа к подобного рода информации у них нет и быть не может. Поэтому это не более чем привлечение внимания к себе", - уверен эксперт.

Он напомнил, что когда Мишустин заболел, тоже было много слухов о том, что вот специальный заговор, чтобы его отправить в отставку. Сейчас премьер вернулся. И где теперь все те люди, которые говорили, что его болезнь была инсценировкой? Они замолчали, отмечает политолог.