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"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы

26 августа 2020, 01:00  •  68 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев полагает, что свой интерес в белорусской революции, которой так и не случилось, имеют те, кто не смог получить в своё время заводы страны. Именно крупный заказчик спекулирует на реальном недовольстве людей, а оппозиция играет в "заговор молчания".
О своей позиции Константин Малофеев говорил в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Он подчеркнул, что массовые акции протеста в Минске и в других точках Белоруссии, безусловно, показывают недовольство людей и критику действующей власти. Однако надо понимать, что людей чётко направляют. В то же время действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, в отличие от украинского коллеги Виктора Януковича, из страны не сбежал. И делает всё возможное, чтобы решить конфликт. Вплоть до того, что в эти выходные пресс-служба президента Белоруссии предпочла распространить видео, где в день массовых протестов Лукашенко прибыл в президентский дворец с автоматом.
Малофеев обратил внимание на интересный момент. Судя по всему, Александр Лукашенко всё же выбрал не "многовекторность", а Союзное государство. В отличие от оппозиционных сил, которые могут пойти лишь на "добрососедские отношения" с Россией.
"А у нас добрососедские отношения остались давно позади, мы уже давно женаты. Мы уже давно двигаемся вперёд к Союзному государству. Это они (представители оппозиции - ред.) не произносят. Посмотрите, у них заговор молчания по поводу Союзного государства, у всех лидеров оппозиции, независимо от того, что такой союз популярен в народе", - подчеркнул Малофеев.
Кроме того, учредитель "Первого русского" подчеркнул, что и Александр Лукашенко должен сделать для себя чёткие выводы:
"Власть должна для себя делать вывод, что всё время метаться между умными и красивыми не получится. Если он выбрал интеграцию с Россией - а похоже, он её выбрал, - тогда надо туда двигаться. И тогда вопросы от недовольных людей на улице исчезнут сами по себе, участники акций протеста поймут выбор", - считает Малофеев.
Напомним, протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны. Победу одержал Александр Лукашенко, однако часть общества с этим не согласилась. В то же время оппозиционный кандидат Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. На этой неделе она провела ряд переговоров с западными представителями, в том числе заручившись поддержкой Госдепа США.

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