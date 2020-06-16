"Заговор элит" или "обстановка психоза": Почему Собянин отменил карантин - мнение Сергея Мардана

В разговоре с Царьградом радиоведущий и публицист "Комсомольской правды" Сергей Мардан прокомментировал сегодняшнее обращение мэра Москвы Сергея Собянина, в котором последний заявил, что жители столицы возвращаются к нормальной жизни. Более того, градоначальник отметил, что прогулки по графику и масочный режим вводились в качестве рекомендаций.

Мардан предположил, что Собянин мог резко снять карантин из экономических соображений - не только в Москве, но и в регионах после двух месяцев самоизоляции уже наблюдается экономическая и бюджетная катастрофа.

Второе предположение журналиста по поводу карантина заключается в том, что два с лишним месяца назад, когда вводились ограничительные меры, никто не понимал, какова же реальная опасность коронавируса.

"Все действовали абсолютно реактивно. Просто смотрели по сторонам, что происходит в мире - что происходило в Китае, какие решения принимал Евросоюз. Россия не могла себе позволить не ввести жёсткий карантин вслед за "цивилизованными" странами. Просто не могла. Мы же не Белоруссия. В этой ситуации не мы определяли свою позицию, мы не играли свою игру.

Трудно сказать, был это заговор элит или нет. Даже для того, чтобы заниматься конспирологией, недостаточно информации", - пояснил Мардан.

При этом он подчеркнул, что с большой степенью уверенности можно сказать, что принимаемые Кремлём и регионами в этот период решения, были не вполне осмысленны и потому спорны.

"Была обстановка общего психоза, была обстановка страха. В этой обстановке и принимались решения. Соответственно, если принять во внимание это обстоятельство, то просто смешно сегодня говорить о нарушении каких-то конституционных прав. Никого и никогда в нашей стране всерьёз не интересовали конституционные права. Вообще никого. Даже авторов ельцинской Конституции, которые её писали в 1993 году. Это всё пустое. Перед руководством страны и местными чиновниками стояла вполне конкретная управленческая задача, которую они решали, как в той ситуации могли. У Собянина и выбора-то никакого не было", - отметил журналист.