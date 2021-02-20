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"Загородная пробежка": Раскрыт секретный график болезни Навального

20 февраля 2021, 14:55  •  118 • Политика
Прокурор Екатерина Фролова раскрыла секретный график болезни блогера Алексея Навального, который он сам, вероятно, не сильно желал выносить на публику. Загородная пробежка, прогулки по Берлину и многое другое.
Во время заседания суда прокурор зачитала по датам, где и что делал Навальный в то время, как "тяжело болел" и "не мог" явиться в полицию, что обязан был делать в связи с условным сроком.
Например, 3 октября у "тяжело больного" Навального была прогулка с сыном по Берлину, а 6 октября - выход в свет его интервью известному блогеру. 22 октября "отравленный боевым веществом" Навальный отдыхал с сыном за городом, 25-го - у озера, через день - в лесу, затем - у водопада, а 26 октября отправился на загородную пробежку.
Прокурор поинтересовалась, похожа ли эта активность на поведение больного человека. Также ей стало интересно, каким именно образом бесконечные прогулки, поездки и пробежки "мешали осуждённому вовремя выходить на связь с работниками инспекции".
Обращаясь к судье, Фролова отметила, что Навальный просто "нагло и открыто бросил вызов закону, пытаясь показать, что он по собственному усмотрению может исполнять или не исполнять требования условного наказания".

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