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"Загоняете ситуацию в ещё больший тупик": Клинцевич ответил на "ультиматум" Макрона и Меркель
29 декабря 2018, 04:39 • 71 • Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе. "Такое заявление только загонит ситуацию в ещё больший тупик", - предупреждает российский сенатор Франц Клинцевич.
Российский сенатор Франц Клинцевич ответил на совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры потребовали от России освобождения украинских моряков, участвовавших 25 ноября в провокации в Керченском проливе.
По словам Клинцевича, данное заявление больше похоже на ультиматум, а потому не будет воспринято Россией. Кроме того, делая подобные высказывания, Макрон и Меркель не только не способствуют разрешению ситуации, но и загоняют её в ещё больший тупик.
Он добавил, что его крайне удивляет то, что такие серьёзные лидеры, как Макрон и Меркель, столь слепо поддерживают Киев, даже не пытаясь вникнуть в суть происходящего. Таким поведением они лишь дают Украине "зелёный свет" на новые провокации, считает сенатор.
Напомним, что 25 ноября три военных корабля Украины без разрешения вторглись в российские территориальные воды и были задержаны пограничниками России. Военные суда были конфискованы, а их экипажи отправлены в СИЗО.
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