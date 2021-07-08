"Загнать в бочину торпеду": Корабли НАТО в Чёрном море теснит десант США

Уже имеющиеся в Чёрном море корабли НАТО теснит и транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma. О его переброске сообщил 6-й флот. Стоит ли ожидать от него провокаций, как от британского эсминца, пока не ясно, однако у России уже есть план того, как эффективно разобраться с нарушителями границ. "Для этого достаточно вырубить винт или загнать в бочину торпеду", - пояснил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Ещё теснее становится в Чёрном море от кораблей стран НАТО. Помимо уже имеющихся здесь судов Испании, Великобритании и Соединённых Штатов, сюда же перебрасывается и транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma.

"USNS Yuma начал свой северный транзит в Чёрное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнёрами по НАТО", - сообщает в Twitter 6-й флот ВМС США.

Военнослужащие Черноморского флота держат под контролем происходящее в регионе у границ России. И очевидно, что очередных провокаций, подобных той, что ранее у берегов Крыма совершил британский эсминец Defender, не допустят.

Напомним, военный корабль углубился в территориальные воды России, некоторое время не реагировал на требование покинуть акваторию нашей страны, а после получил предупредительный залп с воздуха. После этого эсминец ретировался.

Решит ли и американский десантный транспортник повторить провокацию британцев, пока неясно, но Россия к подобным трюкам готова. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец пояснил, каким позорным маршрутом протащат нарушителя наших морских границ.

"Для этого достаточно вырубить винт или загнать в бочину торпеду, чтобы он остановился и не смог дальше двигаться, - пояснил схему работы наших военных эксперт в беседе с РИА ФАН. - После этого под тотальным прицелом кинокамер, посекундно фиксирующим всё это действо, со спутников делается карта, в каком квадрате нарушитель пролез на российскую территорию. Потом на борт поднимается наша команда и составляет акт, который впоследствии пригодится на суде".