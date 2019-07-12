"Загляну под каждый камень, но узнаю": Трамп хочет установить гражданство всех жителей в США

Как сообщает Associated Press, 12 июля Трамп подпишет специальный указ, в соответствии с которым абсолютно все ведомства страны будут обязаны предоставить Министерству торговли необходимые данные о гражданстве населения.

Американский лидер отметил, что все эти данные должны быть представлены ему незамедлительно и это очень важный вопрос, считает глава государства.

Ранее президент США планировал включить в документы для переписи населения графу, в которой указывалось бы гражданство того или иного лица. Однако эту инициативу заблокировал Верховный суд, пишет Nation News.

Чтобы добиться своего, Трамп, по его словам, готов "заглянуть под каждый камень", но все равно выяснит, "сколько в США настоящих американских граждан".