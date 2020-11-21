"Загадочную" болезнь рыбаков в Сенегале могла вызвать чёрная жижа

В Сенегале фиксируется рост заболевших неизвестной инфекцией. Издание Dacar Actu сообщало о нескольких сотнях поражённых "загадочной" болезнью рыбаков.

У заболевших отмечались кожные высыпания в виде струпьев, сильный зуд по всему телу и раздражение глаз.

В ряде СМИ утверждают, что вспышка гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Так, говорится о уже 700 инфицированных.

Случаи зарегистрировали не только в Мбуре и Рюфиске, но и в Сен-Луи, Мбао, Туба-Диало и Йене.

Причину заражения людей пока не назвали. Предположительно, рыбаки могли пострадать из-за токсичного загрязнения воды или водорослей.

В пользу токсичного заражения воды свидетельствуют кадры, снятые в Сенегале. На видео заснято, как из кучи мусора в океан стекает чёрная жижа. Кроме того, отмечается, что у берегов обнаружены мёртвыми целые косяки рыб.