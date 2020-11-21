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"Загадочную" болезнь рыбаков в Сенегале могла вызвать чёрная жижа
21 ноября 2020, 22:30 • 103 • В мире
Журналисты засняли, как в Атлантический океан у берегов Сенегала стекает поток чёрной жижи. Отмечается, что из-за токсичной воды рыба гибнет буквально косяками. В СМИ не исключают, что токсичная вода могла стать причиной массового заболевания рыбаков.
В Сенегале фиксируется рост заболевших неизвестной инфекцией. Издание Dacar Actu сообщало о нескольких сотнях поражённых "загадочной" болезнью рыбаков.
У заболевших отмечались кожные высыпания в виде струпьев, сильный зуд по всему телу и раздражение глаз.
В ряде СМИ утверждают, что вспышка гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Так, говорится о уже 700 инфицированных.
Случаи зарегистрировали не только в Мбуре и Рюфиске, но и в Сен-Луи, Мбао, Туба-Диало и Йене.
Причину заражения людей пока не назвали. Предположительно, рыбаки могли пострадать из-за токсичного загрязнения воды или водорослей.
В пользу токсичного заражения воды свидетельствуют кадры, снятые в Сенегале. На видео заснято, как из кучи мусора в океан стекает чёрная жижа. Кроме того, отмечается, что у берегов обнаружены мёртвыми целые косяки рыб.
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