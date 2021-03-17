"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР

Россия и Китай объединяются против цветных революций с лейблом "Сделано в США" – обезопасить решили и самих себя, и всех остальных.

На полях традиционно проходящих в Пекине в начале марта "двух сессий" Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) – важнейших политических мероприятий года в КНР – прозвучало "загадочное заявление" главы МИД Китая Ван И, которое взбудоражило многих в стране и за её пределами.

Мы (Китай и Россия) должны выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твёрдо поддерживать друг друга в отстаивании наших ключевых интересов. Мы должны объединить усилия против цветных революций и бороться со всеми видами дезинформации,

– цитирует слова Ван И газета The South China Morning Post.

Это о чём?

Российские и китайские эксперты расценили это заявление таким образом, что речь идёт не только о согласованной реакции Москвы и Пекина на подрывную деятельность США и их союзников в третьих странах, где есть также интересы у России и Китая, но и о тесном сотрудничестве обеих стран в противостоянии этой угрозе на их собственной территории. Поскольку она реальна и даже усилилась при новой американской администрации. Ведь не секрет, что в Вашингтоне считают и открыто называют Россию Путина и Китай Си Цзиньпина своими врагами, видя в первой стране военную угрозу, а во второй – скорее экономическую. Наличие в элитах России и КНР постепенно сдающей позиции "шестой" проамериканской колонны, которая всё же может попытаться сделать ставку на цветную революцию, чтобы отстранить от власти сторонников суверенного развития и, соответственно, российско-китайского стратегического сотрудничества, заставляет взглянуть на заявление Ван И со всей серьёзностью.

Крупный эксперт по Китаю Николай Вавилов, например, полагает, что цветная революция в течение ближайших нескольких месяцев – это единственная надежда проамериканской "комсомольской" группировки в китайской власти (за которую активно взялся сторонник союза с Россией председатель КНР Си Цзиньпин), чтобы уцелеть и сохранить своё влияние, особенно сильное в экономической сфере. Эта группировка, по мнению эксперта, уже предприняла в прошлом году под предлогом коронавирусного локдауна попытку замутить воду в стране и захватить власть. Однако, в отличие от своих партнёров в США из Демократической партии, которой удалось благодаря связанным с ковидом махинациям на выборах избавиться от президента Дональда Трампа, у "комсомольцев" и "уханьцев" это не получилось и они сами попали под удар, став в Китае объектом широких чисток.

И всё же эта группировка ещё сильна и может огрызаться. Закрытие китайского рынка под надуманным предлогом для российской рыбной продукции – это, кстати, её рук дело, как и резкое увеличение объёма китайско-американской торговли с появлением в США нового президента. Товарооборот с Россией, по итогам первых двух месяцев текущего года, согласно данным Главного таможенного управления КНР, также вырос - на 8,5%, составив пока что скромные по сравнению с США 18,78 млрд долларов.

Что ещё сказал Ван И

Давайте поэтому внимательно посмотрим, что ещё заявил о России на "большой пресс-конференции" Ван И.

Он достаточно подробно и развёрнуто охарактеризовал состояние и динамику российско-китайских отношений, назвав их "эталоном стратегического взаимного доверия, образцом взаимовыгодного сотрудничества, примером народного сближения и стандартом равенства и справедливости". По словам главы МИД, "Китай и Россия всегда играют стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности во всём мире" и сотрудничество двух стран тем нужнее, чем больше в мире турбулентности и потрясений.

Ван И назвал КНР и Россию тандемом и сообщил, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого будет отмечаться в нынешнем году, наполнится новым содержанием. О том же написала и китайская государственная газета The Global Тimes.

В Пекине (по крайней мере, в играющей первую скрипку военно-патриотической группировке Си Цзиньпина) возлагают на 2021 год большие надежды в плане развития и углубления отношений с Россией. Так, 2 января в интервью, данном китайскому телеканалу CGTN, Ван И заявил:

Обе страны вступают в новую фазу развития – развития, в котором для нас нет ни преград, ни запретных зон, ни потолка относительно того, насколько глубоким это сотрудничество может быть.

Промежуточные итоги

Действительно, обе суверенные страны подвергаются мощному давлению и санкциям со стороны США, считаются Вашингтоном врагами. И против их интересов американцы активно работают по всему миру. В обеих странах США имеют своих сторонников, которые готовы принять гегемонию США, несмотря на угрозу территориальной целостности своих государств. В условиях остракизма и жёсткого прессинга со стороны США и коллективного Запада в целом выстоять и победить Россия и Китай могут только совместно. Наличие у обеих стран мощных вооружённых сил, а также приверженность дипломатическим формам общения исключают выяснение между ними самими отношений насчёт того, кто более, а кто менее главный.

Ну и, наконец, у обеих стран имеются общие внешнеполитические задачи. Хотя бывшая британская колония Гонконг (Сянган) и считается специальным административным районом КНР, на завершившейся в прошлый четверг четвёртой сессии ВСНП её делегатам пришлось голосовать за реформу избирательной системы анклава для обеспечения принципа "Гонконгом управляют патриоты". Чтобы исключить проникновение "антикитайских элементов" в систему госуправления этого анклава, который в последние годы потрясали инспирированные из-за рубежа протесты прозападной части населения, что очень дорого обошлось Гонконгу в финансовом отношении. США активно раздувают проблему Синьцзяна. У Пекина есть колоссальная проблема Тайваня, нынешнее руководство которого, подзуживаемое Вашингтоном, готовится объявить островитян отдельной нацией (это подаст также опасный сигнал Южному Китаю), что совершенно неприемлемо для Китая, считающего Тайвань своей временно отколовшейся провинцией. Решить эту экзистенциальную проблему без поддержки России, обладающей, напомним, правом вето в ООН, будет Пекину очень сложно. Как, впрочем, и не сцепиться с Индией, которую США пытаются столкнуть с Китаем. Не допустить войны между ними может только одна страна, и это снова Россия. Так взаимопомощь – долг платежом красен - между Москвой и Пекином выходит на первый план.

А дела имеются?

Можно, конечно, сказать, что всё это лишь слова. А где дела? Как собирается Китай, рассчитывающий на помощь Москвы, помогать России взамен? Такие примеры есть? Да, есть. Буквально на днях состоялся визит в подсанкционный Крым представительной китайской делегации во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии. В российский Крым, конечно, и раньше наведывались китайские бизнесмены, но теперь это было сделано совершенно открыто и демонстративно.

Умные люди на Украине сразу обратили на это внимание.

Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич",

– так прокомментировал в Facebook это событие депутат Верховной рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. Он сообщил, что китайские бизнесмены договорились о налаживании отношений с крымскими предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездок в Крым китайских граждан на лечение, готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес. Рабинович констатирует:

Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнёрских отношений".

Он и многие другие комментаторы связывают этот визит с совершенно безобразной историей о том, как Киев вначале продал китайцам "Мотор Сич", а потом, по требованию США, дал им по рукам и теперь намерен завод "национализировать".

Но только ли в этом дело? Похоже, что нет. Смотреть на эту проблему нужно шире, учитывая весь комплекс российско-китайских отношений.

Украина как пример

Конечно, Китай, испытывающий определённые проблемы в конструировании двигателей для вертолётов и самолётов, раздражён демаршем Киева, предпринятым в интересах США. "Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов. Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решён в правильном ключе", – заявил 12 марта на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Так резко Пекин отреагировал на продиктованное американскими советниками решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, что "Мотор Сич", по словам секретаря этого органа Алексея Данилова, "будет возвращён украинскому народу, в собственность Украины законным, конституционным способом". Китайцам это, конечно, урок – дел с украинцами лучше не иметь вовсе, это ещё хуже, чем взаимодействовать прямо с американцами. И ведь это уже не первый урок. В конце января, например, тот же самый СНБО по указке США ввёл санкции против четырёх китайских компаний и одного гражданина КНР…

Это ещё одна причина сделанных в Пекине "загадочных заявлений". Но, повторим, она далеко не единственная. Устоять и разрушить гегемонию США в мире русские и китайцы в интересах собственного развития и процветания могут лишь сообща, больше это никому не под силу.