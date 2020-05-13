"Заезженной пластинке" помешала пандемия: Политолог не верит во введение новых санкций против России

Американские политики используют "заезженную пластинку", угрожая вновь надавить на Москву при помощи санкций. Об этом заявила телеканалу "360" политолог Наталия Елисеева.

В условиях пандемии международные конфликты отошли на второй план, однако Вашингтон не оставляет попытки проводить антироссийскую политику. Так, несколько конгрессменов потребовали от Белого дома ввести новый пакет санкций за "нарушение прав человека" в России. Впрочем, политолог сомневается в успехе новой авантюры.

"Такие обвинения мы слышим не в первый раз. Это уже заезженная пластинка, но она в определённое время всегда включается", - пояснила эксперт.

Да, в США у обвинений найдутся сторонники, однако Елисеева сомневается в том, что угрозы будут реализованы. Дело в том, что большую часть стран сейчас беспокоит именно пандемия и связанные с нею внутренние проблемы. После завершения карантина придётся восстанавливать подорванную экономику и бороться с безработицей. Кроме того, Вашингтон сейчас развязал информационную войну против Китая, которая находится в приоритете.

Борьба же с Россией отодвинута на задний план, и сложно сказать, поддержит ли её остальной мир. Если попытка провалится, то её отложат до лучших времён.

Ранее в Пекине пригрозили распродать часть из имеющихся у них американских облигаций на 1,1 триллиона долларов. Как пишет член Совета Федерации Алексей Пушков, до этого американские политики также предлагали в качестве наказания "обнулить" долг перед Пекином. Однако нужно понимать, что Вашингтон находится в заложниках, ибо продажа больших объёмов ценных бумаг негативно ударит по курсу доллара.

"Мы в последние годы уже сильно сократили наши вклады в ценные бумаги США. Теперь, возможно, из них надо уходить совсем, пока дело не дошло до финансовой войны между Вашингтоном и Пекином. Похоже, рано или поздно она начнётся", - поведал сенатор.

Что касается вопроса санкций, то Евросоюз, поддержав ограничения по указке США, стал заложником своей позиции и "польско-балтийской унии".

"Однако ЕС является заложником занятых позиций, а также польско-балтийской унии, которая костьми ляжет, но не даст отменить санкции", - цитирует слова сенатора "Вечерняя Москва".