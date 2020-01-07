"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию

В Австралии по-прежнему не справляются с тушением масштабных пожаров. Жертвами возгораний уже стали 25 человек. В штате Новый Южный Уэльс зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными.

Более 2,5 тысячи пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжёлых самолётов, брошены на тушение возгораний. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата остаётся полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации.

И пока на далёком континенте борются с огнём, в Рунете полыхают нешуточные страсти. В частности, либералы, которые ранее поливали грязью российские власти, российских спасателей за то, что те якобы неэффективно борются с пожарами в Сибири, ныне жалеют несчастную Австралию.

Одна из таких "всепропальщиц" и вовсе оказалась родом с Украины. Блогеры, заметившие слезливые посты пользовательницы под ником morriganxall, которая призывала неравнодушных донатить на борьбу с пожарами в Австралии, выяснили, что она… с Украины. Примечательно, что в своих прошлых постах блогер в радикальном ключе отзывалась о России, которая якобы не спасает от пожаров Сибирь.

"Пожары в Сибири имеют последствия для всей планеты, но в России ничего не делают, потому что экономически невыгодно, но уничтожить природу выгодно", - негодовала она летом прошлого года, проклиная российских чиновников.

Но сейчас, говоря о ситуации в Австралии, пользовательница уже воздерживается от резких оценок.

"Читаю про пожары в Австралии и не могу сдержать слёз, какой же ад там сейчас происходит, полмиллиарда животных сгорело заживо, и погибло около 30% коал, 14,5 млн гектаров земли выгорело. У меня нет слов", - пишет она и призывает жертвовать на спасение австралийцев от огненного ЧС.

В Сети на это отреагировали смешком.

"Вот так с ними всегда. Самые ярые "патриоты" из Украины или по договору от ЦРУ", - заметила в "ЖЖ" cowoshka.

Политолог Армен Гаспарян также указал на разные оценки со стороны либералов пожаров в Сибири и Австралии. Он даже позволил себе сыронизировать по поводу того, почему российские "знатоки" не советуют властям Австралии, как лучше справиться с огнеопасной обстановкой.