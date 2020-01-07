Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Результативность удара будет близка к нулю": Военный эксперт о планах...
Трамп отказывается выводить солдат, шантажируя Ирак санкциями
«США толкают Тегеран к созданию ядерного оружия»: к чему может привести отказ Ир...
Как я встречал с президентом Рождество Христово в... 46-градусный мороз
Главная / В мире

"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию

07 января 2020, 06:24  •  113 • В мире
Число жертв лесных пожаров, охвативших юго-восточное побережье Австралии, увеличилось до 25. В Рунете тем временем разгорелись споры по поводу реакции либералов на недавние пожары в Сибири и нынешние в Австралии. Так, одна из негодовавших из-за лесных пожаров в России "патриотка" в ближайшем рассмотрении оказалась украинкой, которая сейчас активно пропагандирует пожертвования на благо полыхающей Австралии.
В Австралии по-прежнему не справляются с тушением масштабных пожаров. Жертвами возгораний уже стали 25 человек. В штате Новый Южный Уэльс зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными.
Более 2,5 тысячи пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжёлых самолётов, брошены на тушение возгораний. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата остаётся полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации.
И пока на далёком континенте борются с огнём, в Рунете полыхают нешуточные страсти. В частности, либералы, которые ранее поливали грязью российские власти, российских спасателей за то, что те якобы неэффективно борются с пожарами в Сибири, ныне жалеют несчастную Австралию.
Одна из таких "всепропальщиц" и вовсе оказалась родом с Украины. Блогеры, заметившие слезливые посты пользовательницы под ником morriganxall, которая призывала неравнодушных донатить на борьбу с пожарами в Австралии, выяснили, что она… с Украины. Примечательно, что в своих прошлых постах блогер в радикальном ключе отзывалась о России, которая якобы не спасает от пожаров Сибирь.
"Пожары в Сибири имеют последствия для всей планеты, но в России ничего не делают, потому что экономически невыгодно, но уничтожить природу выгодно", - негодовала она летом прошлого года, проклиная российских чиновников.
Но сейчас, говоря о ситуации в Австралии, пользовательница уже воздерживается от резких оценок.
"Читаю про пожары в Австралии и не могу сдержать слёз, какой же ад там сейчас происходит, полмиллиарда животных сгорело заживо, и погибло около 30% коал, 14,5 млн гектаров земли выгорело. У меня нет слов", - пишет она и призывает жертвовать на спасение австралийцев от огненного ЧС.
В Сети на это отреагировали смешком.
"Вот так с ними всегда. Самые ярые "патриоты" из Украины или по договору от ЦРУ", - заметила в "ЖЖ" cowoshka.
Политолог Армен Гаспарян также указал на разные оценки со стороны либералов пожаров в Сибири и Австралии. Он даже позволил себе сыронизировать по поводу того, почему российские "знатоки" не советуют властям Австралии, как лучше справиться с огнеопасной обстановкой.
"Летом пожары в Сибири тушили под сопровождение канонад рекомендаций всего совестливого мира, от студии "Эха Москвы" до Жмеринки. И вой тот долетал до Сириуса. Но теперь события даже большего масштаба происходят в Австралии. И почему-то нынче сферическая Альбац в вакууме не требует немедленно отправить туда эскадрильи Ил-76, австралийскому премьеру преступное бездействие в вину не ставит, и про "Вся Австралия сгорела из-за вас" не голосит истошно. Больше того: даже жесточайших приступов вырывания седых волос из борческих за свободу голов в твиттере не видно. Откуда такая чёрствость?" - иронично заметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 02:54
«США толкают Тегеран к созданию ядерного оружия»: к чему может привести отказ Ирана от выполнения условий СВПД
06 января 2020, 23:54
"Зачем знать туземный фольклор": Пранкеры от имени Греты Тунберг попросили политика из конгресса спасти остров Чунга-Чанга
06 января 2020, 20:39
За что вводили санкции против России в 2019 году
06 января 2020, 20:39
"Экспортёры хаоса": Сенатор Пушков напомнил, как США подорвали стабильность Ближнего Востока
06 января 2020, 10:39
Выходной год: к каким последствиям может привести брексит
07 января 2020, 06:24
Шойгу в разговоре с турецкой разведкой и Генштабом Ирана оценил обстановку на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 11:24
Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
05 января 2020, 15:24
Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце господства США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.