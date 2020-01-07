|
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
07 января 2020, 06:24 • 113 • В мире
Число жертв лесных пожаров, охвативших юго-восточное побережье Австралии, увеличилось до 25. В Рунете тем временем разгорелись споры по поводу реакции либералов на недавние пожары в Сибири и нынешние в Австралии. Так, одна из негодовавших из-за лесных пожаров в России "патриотка" в ближайшем рассмотрении оказалась украинкой, которая сейчас активно пропагандирует пожертвования на благо полыхающей Австралии.
В Австралии по-прежнему не справляются с тушением масштабных пожаров. Жертвами возгораний уже стали 25 человек. В штате Новый Южный Уэльс зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными.
Более 2,5 тысячи пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжёлых самолётов, брошены на тушение возгораний. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата остаётся полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации.
И пока на далёком континенте борются с огнём, в Рунете полыхают нешуточные страсти. В частности, либералы, которые ранее поливали грязью российские власти, российских спасателей за то, что те якобы неэффективно борются с пожарами в Сибири, ныне жалеют несчастную Австралию.
Одна из таких "всепропальщиц" и вовсе оказалась родом с Украины. Блогеры, заметившие слезливые посты пользовательницы под ником morriganxall, которая призывала неравнодушных донатить на борьбу с пожарами в Австралии, выяснили, что она… с Украины. Примечательно, что в своих прошлых постах блогер в радикальном ключе отзывалась о России, которая якобы не спасает от пожаров Сибирь.
"Пожары в Сибири имеют последствия для всей планеты, но в России ничего не делают, потому что экономически невыгодно, но уничтожить природу выгодно", - негодовала она летом прошлого года, проклиная российских чиновников.
Но сейчас, говоря о ситуации в Австралии, пользовательница уже воздерживается от резких оценок.
"Читаю про пожары в Австралии и не могу сдержать слёз, какой же ад там сейчас происходит, полмиллиарда животных сгорело заживо, и погибло около 30% коал, 14,5 млн гектаров земли выгорело. У меня нет слов", - пишет она и призывает жертвовать на спасение австралийцев от огненного ЧС.
В Сети на это отреагировали смешком.
"Вот так с ними всегда. Самые ярые "патриоты" из Украины или по договору от ЦРУ", - заметила в "ЖЖ" cowoshka.
Политолог Армен Гаспарян также указал на разные оценки со стороны либералов пожаров в Сибири и Австралии. Он даже позволил себе сыронизировать по поводу того, почему российские "знатоки" не советуют властям Австралии, как лучше справиться с огнеопасной обстановкой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2020, 11:24
|
03 января 2020, 01:39
|
06 января 2020, 07:39
|
03 января 2020, 14:39
|
05 января 2020, 12:09
|
03 января 2020, 08:09
|
05 января 2020, 15:24