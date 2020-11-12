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"Задницы очень важны": The Guardian порадовала "открытием года"
12 ноября 2020, 02:55 • 83 • В мире
Пока весь мир обсуждает выборы в США и события в Нагорном Карабахе, британская The Guardian не нашла ничего лучше, как порадовать читателей невероятным "открытием года": "Задницы очень важны". Как ни странно, статья, вообще-то посвящённая вомбатам, вызвала оживлённое обсуждение.
Роль пятой точки в жизни австралийских сумчатых - примерно так можно передать суть статьи, опубликованной на страницах The Guardian. Почему британские авторы решили на исходе 2020 года обратиться именно к этой теме - загадка. Правда, у русских есть одно предположение - о нём в конце публикации.
В целом сведения, которые собрали исследователи о вомбатах, населяющих Австралию, действительно небезынтересны. Особенно в части описания их поп: автор с восхищением пишет, какие крепкие у вомбатов пятые точки - зверьки используют их для защиты, рытья норы, проявления дружеских чувств, спаривания. А ещё, по некоторым данным, вомбаты разбивают своими задами черепа врагов.
Журналистка Матильда Бозли ссылается в своём материале на "эксперта по задницам вомбатов" из Университета Аделаиды Элис Суинборн (оказывается, на Западе встречаются и такие эксперты). Та с придыханием рассказывает о том, как происходит спаривание этих животных: по её словам, те, кто наблюдал за процессом, обычно восклицают "Ого, такого я не ожидал, настоящее безумие!"
Из своих исследований "эксперт" делает поразительный вывод: "Задницы очень важны".
Российские читатели прочли статью с недоумением: "Ну очень познавательная статья на политическом поприще. Наверное, так и умер бы, не зная таких подробностей из жизни вомбата, на фоне карабахского конфликта".
Впрочем, кое у кого возникли догадки: "Ненавязчивое сравнение вомбата с Трампом? Не-а? Показалось, значит..."
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