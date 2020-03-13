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"Задевает и коробит": Путин признал проблему баснословных зарплат топ-менеджеров
13 марта 2020, 15:35 • 39 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью заявил, что и его "задевает и коробит" ситуация с баснословными зарплатами топ-менеджеров. Он признал: проблема есть. Но имеется и объяснение.
В очередной серии спецпроекта ТАСС президент России Владимир Путин говорит о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х. Отвечая на вопрос Андрея Ванденко о высоких заработных платах топ-менеджеров, которые в день могут зарабатывать до 1 миллиона рублей, Путин отметил, что и его не устраивает такое положение вещей.
С другой стороны, подобные вознаграждения можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев, добавил президент. Поэтому ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Например, Путин озвучил объяснение самих топ-менеджеров. Они говорят, что приходится нанимать большое количество иностранных специалистов.
"Они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда", - подчеркнул Путин.
В результате государственные корпорации просто "вынуждены их брать" и, естественно, "платить им зарплату", которая адекватна рыночной в мире. Ясно, что возникает разница между доходами и расходами.
Ситуация сравнима с военной и авиационной отраслями. Например, когда Россия закупилась боингами и европейскими машинами, возникла потребность и в иностранных специалистах, которых выкупить можно было только за их оклады: "вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты". И даже военные лётчики стали уходить вторыми пилотами, понимая, что в армии просто платят меньше. В результате рынок труда оказался перекошен.
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