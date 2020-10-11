"Задерживали жёстко": Фото с территории дома экс-президента Киргизии породило подозрения

По данным Госкомитета национальной безопасности Киргизии, в Бишкеке задержан бывший лидер республики Алмазбек Атамбаев.

Отмечается, что его доставили в СИЗО в рамках дела об организации массовых беспорядков. Та же участь постигла и некоторых соратников экс-главы государства - бывших сотрудников его охраны.

Кроме того, в соцсетях распространился снимок, на котором запечатлено задержание двоих сыновей и жены Атамбаева. Однако об этом официальных данных пока не поступало. Были ли они тоже заключены под стражу, пока точно неизвестно.

На фотографии также можно заметить машину экс-президента, которая имеет заметные повреждения в передней части. На это обратил внимание Telegram-канал "Военный обозреватель".