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"Задерживали жёстко": Фото с территории дома экс-президента Киргизии породило подозрения

11 октября 2020, 01:35  •  89 • Политика
Фото с территории дома задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева породило подозрения. На снимке распознали сыновей и жену бывшего главы республики, которые были припёрты силовиками к стене. Между тем об их заключении под стражу официальных данных не поступало. Один из Telegram-каналов, кроме того, обратил внимание на разбитый автомобиль экс-главы государства, попавший в кадр: "Задерживали жёстко".
По данным Госкомитета национальной безопасности Киргизии, в Бишкеке задержан бывший лидер республики Алмазбек Атамбаев.
Отмечается, что его доставили в СИЗО в рамках дела об организации массовых беспорядков. Та же участь постигла и некоторых соратников экс-главы государства - бывших сотрудников его охраны.
Кроме того, в соцсетях распространился снимок, на котором запечатлено задержание двоих сыновей и жены Атамбаева. Однако об этом официальных данных пока не поступало. Были ли они тоже заключены под стражу, пока точно неизвестно.
На фотографии также можно заметить машину экс-президента, которая имеет заметные повреждения в передней части. На это обратил внимание Telegram-канал "Военный обозреватель".
Судя по этому фото разбитого автомобиля, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на территории его дома… спецназ задерживал жёстко, - отметил автор ресурса.

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