"Задержать и допросить": Фигурант одесской трагедии 2014 года назначен на высокий пост в Крыму

В частности, Боделан внезапно назначен заместителем главы Симферопольского района Республики Крым.

Как отмечает Telegram-канал "Ратник 2-го разряда", на официальном сайте правительства Крыма указано, что Владимир Боделан с 2010 по 2014 год занимал должность заместителя начальника центра стратегических исследований МЧС России.

"Что это? Это явно не опечатка. А ведь даже в открытых источниках достаточно информации, чтобы понять, что именно по его вине пожарные не поехали тушить Дом профсоюзов в Одессе 2-го мая 2014-го", - возмущён автор канала.

Приводим выдержку из материала украинского издания "Vesti.UA" от 1 августа 2014 года, где упоминается о Боделане:

"Нелёгкие времена наступили и для руководителя управления ГСЧС Владимира Боделана: сначала ему вынесли выговор за неудовлетворительную работу во время тушения пожара в Доме профсоюзов, а затем и уволили. Правда, недавно Боделан выиграл первый суд по факту увольнения, хотя сам и не верит, что сможет работать в дальнейшем: "Я уверен, что при таком рвении найдутся и другие причины, за что меня уволить", - сказано в материале.

В свою очередь "Ратник" отмечает, что на данный момент не имеет большой роли, допустил ли ошибку Боделан "или сделал это злонамеренно". Есть факт его работы во время трагедии в Одессе и есть факт, что к России на тот момент он не имел никакого отношения.

"Как этот человек вообще смог появиться в Крыму? Я уже не говорю про его новую должность. По-хорошему его надо задержать и допросить", - отмечает "Ратник".

Фото: Скриншот Telegram/Ратник 2-го разряда