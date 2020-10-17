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"Задержать и допросить": Фигурант одесской трагедии 2014 года назначен на высокий пост в Крыму

17 октября 2020, 18:55  •  105 • Политика
Фигурант одесской трагедии 2014 года, когда на глазах у шокированного мира в Доме профсоюзов сожгли невинных людей, на тот момент руководитель управления украинской ГСЧС Владимир Боделан назначен на высокий пост в Крыму. "Задержать и допросить!" - негодуют пользователи сети.
В частности, Боделан внезапно назначен заместителем главы Симферопольского района Республики Крым.
Как отмечает Telegram-канал "Ратник 2-го разряда", на официальном сайте правительства Крыма указано, что Владимир Боделан с 2010 по 2014 год занимал должность заместителя начальника центра стратегических исследований МЧС России.
"Что это? Это явно не опечатка. А ведь даже в открытых источниках достаточно информации, чтобы понять, что именно по его вине пожарные не поехали тушить Дом профсоюзов в Одессе 2-го мая 2014-го", - возмущён автор канала.
Приводим выдержку из материала украинского издания "Vesti.UA" от 1 августа 2014 года, где упоминается о Боделане:
"Нелёгкие времена наступили и для руководителя управления ГСЧС Владимира Боделана: сначала ему вынесли выговор за неудовлетворительную работу во время тушения пожара в Доме профсоюзов, а затем и уволили. Правда, недавно Боделан выиграл первый суд по факту увольнения, хотя сам и не верит, что сможет работать в дальнейшем: "Я уверен, что при таком рвении найдутся и другие причины, за что меня уволить", - сказано в материале.
В свою очередь "Ратник" отмечает, что на данный момент не имеет большой роли, допустил ли ошибку Боделан "или сделал это злонамеренно". Есть факт его работы во время трагедии в Одессе и есть факт, что к России на тот момент он не имел никакого отношения.
"Как этот человек вообще смог появиться в Крыму? Я уже не говорю про его новую должность. По-хорошему его надо задержать и допросить", - отмечает "Ратник".
Фото: Скриншот Telegram/Ратник 2-го разряда

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