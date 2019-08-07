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"Задержанный" Атамбаев нашелся в собственном доме, штурмующие перешли на его сторону

07 августа 2019, 22:39  •  175 • Политика
Алмазбек Атамбаев, которого, как ранее заявляли СМИ, задержали, нашелся в собственном доме. А штурмующие перешли на его сторону, правда, по последним данным, не все.
В резиденции Алмазбека Атамбаева продолжаются бои. И данные постоянно расходятся. Так, ранее в штабе бывшего президента Киргизии заявили, что тот был задержан силовиками. А затем появилась информация о том, что Атамбаев находится на третьем этаже резиденции и буквально только что он вышел к людям под бурные овации...
Более того, сообщается, что ряд спецназовцев, участвовавших в штурме, перешли на сторону Атамбаева и его сторонников.
Судя по последним сообщениям, Атамбаев не пострадал, находится в собственном доме в селе Кой-таш и намерен выйти к местным жителям с обращением. Какое обрашение прозвучит, расскажем в ближайшее время. Сейчас же ясно, что выступать перед собравшимися ему не дают в целях безопасности.
Как сообщает 24.kg, ему не дают уйти с третьего этажа, поскольку к дому, по некоторым данным, движется подкрепление бойцов спецслужб. Сторонники Атамбаева ранее отобрали оружие у бойцов спецназа.

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