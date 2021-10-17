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Главная / Политика

"Задавят они...": Пушков высмеял угрозы Украины

17 октября 2021, 09:00  •  191 • Политика
Сенатор Алексей Пушков тонко высмеял хвастливые заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который собирается "задавить" Россию в Гаагском суде. По мнению Пушкова, "неземная "красота" украинской позиции" уже давно не принимается во внимание в Европе.
Украина сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Речь идёт о военной провокации Украины против России, которая произошла в 2018 году. Три украинских военных корабля попытались без разрешения проникнуть в русские территориальные воды, но были остановлены и задержаны вместе с их экипажами. После инцидента Киев подал на Москву в суд в Гааге.
Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займёт немного больше времени...
- заявил в субботу, 16 октября, глава МИД Украины.
На эти заявления ответил член Совфеда Алексей Пушков: в своём телеграм-канале он напомнил, что в 2018 именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России.И это известно всем странам НАТО, а потому в альянсе "давно замолчали на эту тему", подчеркнул Пушков.
Что касается "железных аргументов", то тут, считает сенатор, стоит вспомнить "стальные доводы" Украины против контракта Венгрии и Газпрома. Эта "железная логика" никого в Европе не впечатлила, подчеркнул Пушков.
По словам сенатора, "неземная "красота" украинской позиции", которой так гордится Киев, крупными игроками просто не принимается во внимание. "Задавят они...", - язвительно добавил Пушков.

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