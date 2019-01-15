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"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" остановит НАТО у Керченского пролива

15 января 2019, 16:09  •  206 • Политика
Военный историк Юрий Кнутов рассказал Царьграду, как большой противолодочный корабль "Североморск" остановит корабли НАТО на подходах к Керченскому проливу, если они решатся поддержать украинскую провокацию. "Задавит своим тоннажем", - описал эксперт наиболее вероятный сценарий.
Большой противолодочный корабль "Североморск", который приписан к Северному флоту, в настоящее время находится в акватории Черного моря и может принять участие в предотвращении провокации с прорывом кораблей НАТО в Керченский пролив, уверен военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В комментарии Царьграду эксперт описал наиболее вероятный исход событий, если НАТО решит оказать военную поддержку Украине в предстоящей провокации. По его словам, в этом случае на прорыв в Керченский пролив пойдут украинские бронекатера в сопровождении более крупных кораблей НАТО.
"Североморск", предположил он, зашёл в Черное море именно на такой случай. В случае провокации он задавит натовские корабли своим тоннажем и путем навала оттеснит их от российских вод.
Напомним, водоизмещение "Североморска" составляет до 7,5 т, в то время как, скажем, британский HMS Echo, который в декабре на три дня заходил в Одессу (и, к слову, пришвартовывался к причалу местного яхт-клуба), вдвое легче.
Российские пограничники уже использовали такой приём, как навал, чтобы остановить украинские катера и буксир, нарушившие российскую госграницу в ноябре прошлого года. Такие действия позволяют остановить нарушителя, не причинив ему особых повреждений.
По мнению Юрия Кнутова, готовящаяся провокация Украины является большой частью американского плана, который должен отбросить российский флот до состояния XVII века. Сейчас, напоминает он, Балтийское море практически закрыто, и Балтийский флот РФ в случае конфликта сможет только прикрывать Кронштадт, Санкт-Петербург и Калининград. Черное море пытаются запереть с помощью Украины, а в Тихом океане с этой же целью задействуют Японию.
"Ну и последнее – это вот Северный морской путь. Американцы не так давно выступили с заявлением, что Северный морской путь не является неотъемлемой частью России. России не принадлежит привилегия в осуществлении проводки судов и определении, какие суда проходят, какие нет. Поэтому американцы готовят очередную провокацию с целью направить свои военные суда по Северному морскому пути", - напомнил Кнутов в разговоре с Царьградом.

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