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"Задание Путина выполнено": После Brexit Муждабаев предсказал "Большую Войну"

01 февраля 2020, 17:39  •  149 • Политика
Великобритания вышла из Евросоюза. Украинский блогер Айдер Муждабаев, комментируя Brexit, заявил, что "задание Путина выполнено", и предсказал "Большую Войну".
Напомним, ранее Великобритания таки вышла из Евросоюза. Теперь до конца текущего года Лондон будет находиться в так называемом переходном периоде. В том числе после Brexit Британии предстоит согласовать и заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также договориться о сотрудничестве с ЕС и в других сферах, включая безопасность.
Известный украинский блогер-русофоб Айдер Муждабаев у себя на странице в Facebook иронично и нелицеприятно прокомментировал выход Великобритании из ЕС.
"Поздравляю всех дебилов из Великобритании, которая сегодня навсегда станет невеликой, - заявил блогер. - Задание Путина выполнено. Старейшая демократия Европы рассыпана в прах".
А после разразился предсказанием о "Большой Войне" в будущем: "Война, Большая Война, всё ближе, так и будет, ждите её".
Фото: скриншот facebook/ayder.muzhdabaev
В ответ интернет-пользователи кто всерьёз рассуждал о плюсах для Лондона после Brexit, а кто иронизировал в адрес самого блогера.
"Кассандра, сделай небольшой перерыв, а?" - попросил Андрей Загданский.
"А вам не кажется, что старушка Европа опять насоздавала огромный бюрократический аппарат, не несущий никакой ответственности за свои решения? Мне кажется, что кризис Евросоюза назрел, но эта структура нереформируемая. Великобритании будет тяжело, но может, это правильное решение - взять ответственность за свою страну в свои руки?" - рассуждает Николай Богославский.
"А если возникнет новая комбинация в Европе? Британия-Польша-Украина?" - предположил Gennady Lushnik.
Политолог и публицист Армен Гаспарян в своём авторском Telegram-канале напомнил про то, что британский премьер Борис Джонсон "заявлял, что он назло Путину завершит Brexit".
"До этого он же заявлял, что Brexit был организован Путиным. Теперь Англия назло Путину празднует выход из ЕС, который Путин им организовал, - развил иронично свою мысль политический эксперт и коротко резюмировал: - Всё логично".
Фото: скриншот Telegram-канала "Гаспарян"

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