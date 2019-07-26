"Задание - заложить мину": Эксперт подсказал, из-за кого сделки по газу между Россией и Украиной не будет

Стало известно о том, что российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа. Информацию об этом передает Reuters, ссылаясь на неназванные источники. Отмечалось, что якобы новое соглашение может прийти на смену десятилетнему договору.

"Украина хочет заключить новую долгосрочную сделку на десять лет, - цитирует агентство своего собеседника. - Это не выгодно для нас. Соглашение на один год будет в самый раз".

Напомним, что ранее политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом выражал сомнения, что к новому году "Нафтогаз", "Газпром" и Евросоюз смогут договориться о транзите голубого топлива. По словам эксперта, скорее на Украине настанет газовый кризис. Камнем же преткновения во всей этой истории являются, по мнению Маркова, США, которые отдали приказ "взорвать отношения" между Москвой и Брюсселем.

Он также напомнил, что главой украинского "Нафтогаза" является Андрей Коболев - ставленник американцев.

"Американцы хотят сорвать газовое сотрудничество между Россией и Евросоюзом. Поэтому Коболев получил приказ от американцев взорвать эти отношения. Отсюда родилось и коррумпированное решение Стокгольмского арбитража о 2,5 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен передать "Нафтогазу". Коболев выполнял это американское задание - заложить мину под отношения России и Евросоюза", - считает Марков. "Поэтому я прогнозирую, что 1 января они договор не смогут подписать. И будет газовый кризис. После этого в Киев прилетят три-четыре комиссара Евросоюза и как-то будут урегулировать вопрос", - резюмировал эксперт.