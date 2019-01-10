"Задались целью не допустить экономического роста России": Депутат Госдумы о провале индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума проголосовала против индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат Михаил Емельянов считает, что правительство и ЦБ "задались целью не допустить экономического роста России".

Депутаты Госдумы проголосовали против трех законопроектов оппозиционных фракций, направленных на возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Ситуацию для Царьграда прокомментировал депутат Михаил Емельянов.

По его словам, никаких экономических обоснований не индексировать пенсии работающим пенсионерам просто нет. Точнее, могли бы быть, если бы их не отправляли в фонд на Запад.

Парламентарий напоминает, что в 2018 году профицит бюджета составил 1,8 триллиона рублей. Из них 1,6 триллиона отправили на Запад, хотя на эти деньги можно было бы проиндексировать все пенсии, все зарплаты всех работающих пенсионеров. Депутат подчеркивает, что это бы только позитивно отразилось на экономике, потому что увеличился бы потребительский спрос.

"У меня ощущение, что нынешнее правительство и Центральный банк в свои планы и задачи поставили недопущение экономического роста, недопущение развития России", - сказал Михаил Емельянов в интервью Царьграду.

Он добавил, что другого объяснения, почему правительство и ЦБ предпринимают такие шаги, у него нет.