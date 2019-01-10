Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой
Лукашенко пригрозил Москве «потерей единственного союзника на западе»
«Первый раз такой случай»: СК проверяет заявление омского фельдшера о домогатель...
"В торговле требование "купи у меня" недопустимо": Турции не...
Главная / Политика

"Задались целью не допустить экономического роста России": Депутат Госдумы о провале индексации пенсий работающим пенсионерам

10 января 2019, 22:24  •  130 • Политика
Госдума проголосовала против индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат Михаил Емельянов считает, что правительство и ЦБ "задались целью не допустить экономического роста России".
Депутаты Госдумы проголосовали против трех законопроектов оппозиционных фракций, направленных на возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Ситуацию для Царьграда прокомментировал депутат Михаил Емельянов.
По его словам, никаких экономических обоснований не индексировать пенсии работающим пенсионерам просто нет. Точнее, могли бы быть, если бы их не отправляли в фонд на Запад.
Парламентарий напоминает, что в 2018 году профицит бюджета составил 1,8 триллиона рублей. Из них 1,6 триллиона отправили на Запад, хотя на эти деньги можно было бы проиндексировать все пенсии, все зарплаты всех работающих пенсионеров. Депутат подчеркивает, что это бы только позитивно отразилось на экономике, потому что увеличился бы потребительский спрос.
"У меня ощущение, что нынешнее правительство и Центральный банк в свои планы и задачи поставили недопущение экономического роста, недопущение развития России", - сказал Михаил Емельянов в интервью Царьграду.
Он добавил, что другого объяснения, почему правительство и ЦБ предпринимают такие шаги, у него нет.
"Если оппозиционные партии не могут разобраться, то президент должен задать вопрос своему правительству и Центральному банку. Где же та политика, что направлена на прорыв?" - подытожил депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 23:39
"Викинги у них там больше не водятся": Милонов ответил на опасения Норвегии по поводу войны в Европе
10 января 2019, 02:54
Раздуванием темы о передаче Курил Японии пытаются расшатать внутриполитическую обстановку в России - эксперт
10 января 2019, 22:24
Илону Маску предложили китайскую грин-карту
Загрузка...
10 января 2019, 12:39
От "юродивых воплей" до пиара Счетной палаты: Рогозин рассказал, что мешает работать "Роскосмосу"
10 января 2019, 19:09
Японии напомнили об итогах Второй мировой войны: В Госдуме предлагают наложить запрет на передачу Курильских островов
09 января 2019, 23:39
Суверенитет России над Курилами безусловен: МИД обвинил Японию в искажении сути переговоров
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
05 января 2019, 20:09
Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
05 января 2019, 21:54
Изгнанный из России Мацейчук похвастал подготовкой военного преступления в Британии - Корнилов
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.