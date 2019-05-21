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"Задача Зеленского - завоевать власть": Экс-премьер-министр Украины оценил шансы нового президента

21 мая 2019, 22:39  •  60 • Политика
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров после инаугурации Владимира Зеленского, выслушав его речь, оценил шансы нового президента. Николай Азаров считает, что тот хочет завоевать власть.
При Викторе Януковиче Николай Азаров был вице-премьером и возглавлял кабинет министров. После инаугурации Владимира Зеленского он, имея богатый опыт работы в верхах украинской власти, сразу оценил посыл речи Зеленского.
"Его задача - завоевать абсолютную власть в стране", - прокомментировал Николай Азаров изданию 360.
Он считает, что выступление было хорошо продуманным и посвящалось не столько внешним делам страны, сколько внутренним вопросам и проблемам. И тому есть логичное объяснение: Зеленскому идти на парламентские выборы, он должен завоевать большинство в Верховной раде и сформировать правительство. Поэтому в его словах не было ничего такого, что могло оттолкнуть будущих избирателей.
Единственное, в чём усомнился Николай Азаров, так это в заявлении о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
"Порошенко тоже обещал в течение суток закончить войну в Донбассе, а следующие пять лет её только нагнетал", - говорит экс-премьер.
Может, хоть у Владимира Зеленского есть стойкая убеждённость в этом вопросе.

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