Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донба...
Главная / Политика

"Задача ослабить Россию": Володин назвал Навального "сакральной жертвой"

21 апреля 2021, 17:20  •  123 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос об осужденном Алексее Навальном после оглашения послания президента ФС.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин оценил ситуацию с осужденным блогером Алексеем Навальным.
Необходимо было создать напряжение, необходимо было сделать все, чтобы представить сакральную жертву еще раз. Задача состояла в том, чтобы ослабить Россию в достаточно непростой ситуации, вызванной санкциями в отношении нашей страны. Привнести напряжение, с тем, чтобы осладить Россию
- отметил спикер.
По словам Володина, "Россия развивается, это не устраивает, и делают все, чтобы создавать напряжение".
Спикер отметил, что "наша экономика менее подвержена ситуации с пандемией, экономика оказалась сильной и преодолела вызовы, с которыми вряд ли справилась экономика любой другой страны".
Когда речь идет об этих политиках, он сами сделали для себя выбор. Выбор предателя своей страны никогда не был в нашей стране популярным, и никогда не поддерживали ни полицаев, ни тех, кто шел на сделки с другими государствами
- подчеркнул спикер Госдумы.
В середине марта стало известно, что в колонии у осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального появились жалобы на здоровье. Он объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей. Сейчас Алексей Навальный переведён в одиночную камеру тюремной больницы во Владимирской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 03:35
Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - закончится Украина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.