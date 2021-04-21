|
"Задача ослабить Россию": Володин назвал Навального "сакральной жертвой"
21 апреля 2021, 17:20 • 123 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос об осужденном Алексее Навальном после оглашения послания президента ФС.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин оценил ситуацию с осужденным блогером Алексеем Навальным.
- отметил спикер.
По словам Володина, "Россия развивается, это не устраивает, и делают все, чтобы создавать напряжение".
Спикер отметил, что "наша экономика менее подвержена ситуации с пандемией, экономика оказалась сильной и преодолела вызовы, с которыми вряд ли справилась экономика любой другой страны".
- подчеркнул спикер Госдумы.
В середине марта стало известно, что в колонии у осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального появились жалобы на здоровье. Он объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей. Сейчас Алексей Навальный переведён в одиночную камеру тюремной больницы во Владимирской области.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2021, 19:15
|
15 апреля 2021, 15:35
|
19 апреля 2021, 06:40
|
15 апреля 2021, 05:30
|
19 апреля 2021, 14:00
|
20 апреля 2021, 16:35
|
20 апреля 2021, 05:35