"Задача ослабить Россию": Володин назвал Навального "сакральной жертвой"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос об осужденном Алексее Навальном после оглашения послания президента ФС.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин оценил ситуацию с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Необходимо было создать напряжение, необходимо было сделать все, чтобы представить сакральную жертву еще раз. Задача состояла в том, чтобы ослабить Россию в достаточно непростой ситуации, вызванной санкциями в отношении нашей страны. Привнести напряжение, с тем, чтобы осладить Россию

- отметил спикер.

По словам Володина, "Россия развивается, это не устраивает, и делают все, чтобы создавать напряжение".

Спикер отметил, что "наша экономика менее подвержена ситуации с пандемией, экономика оказалась сильной и преодолела вызовы, с которыми вряд ли справилась экономика любой другой страны".

Когда речь идет об этих политиках, он сами сделали для себя выбор. Выбор предателя своей страны никогда не был в нашей стране популярным, и никогда не поддерживали ни полицаев, ни тех, кто шел на сделки с другими государствами

- подчеркнул спикер Госдумы.

В середине марта стало известно, что в колонии у осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального появились жалобы на здоровье. Он объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей. Сейчас Алексей Навальный переведён в одиночную камеру тюремной больницы во Владимирской области.