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"Зачитываемся и ждём реакцию Лондона": Захарова рассказала о сотнях компрометирующих документов

20 февраля 2021, 11:15  •  181 • Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о сливе сотен компрометирующих британское правительство документов. "Зачитываемся и ждём реакцию Лондона", - комментирует она в Facebook.
Ряд российских СМИ, а также некоторые влиятельные блогеры оказались секретными агентами британского правительства - об этом сообщили хакеры из группы Anonymous. Они опубликовали добытые ими секретные документы, якобы принадлежащие МИД Великобритании, в которых идёт речь о поиске исполнителей для тайного вмешательства в деятельность российских СМИ и влияния на общество.
Согласно этим документам, тайными агентами Лондона являются антиправительственные издания "Медуза" и "Медиазона", а также некоторые популярные личности в блогосфере.
При этом компания, презентация которой представлена в слитых документах, указывает на то, что этим СМИ не хватает "опыта и инструментов" для "эффективного распространения контента", в связи с чем им обещали оказать всестороннюю помощь.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость в своём Facebook, добавив, что "слитых" документов, раскрывающих "лондонскую машину пропаганды", сотни. "Зачитываемся и ждём реакцию Лондона. Вдруг это всё неправда?" - отметила Захарова.

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