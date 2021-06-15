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"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской

15 июня 2021, 01:00  •  76 • Политика
Экс-главред телеграм-канала "Нехта" (запрещённого в Белоруссии) Роман Протасевич после брифинга раскрыл, как на самом деле записывают видеовыступления Светланы Тихановской.
Объявившая себя лидером белорусской оппозиции Светлана Тихановская активно выступает на Западе, призывая то США, то Европу ввести санкции в отношении Минска. После одного такого спича её резко осадила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Однако некогда сподвижник Тихановской, а ныне задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, как на самом деле готовятся публичные заявления оппозиционерки и как на самом деле происходят встречи с официальными лицами на Западе.
По его словам, в большинстве случаев это мимолётные встречи, не несущие смысловой нагрузки.
"Это короткие визиты вежливости, которые длятся иногда несколько минут, а тиражируются как какая-то серьёзная встреча", - поведал Протасевич.
При этом, отметил экс-главред "Нехты", вокруг Тихановской крутятся люди, сведущие в политике. И именно они задают вектор, выдают ей тексты, которые та впоследствии озвучивает на камеру.
Протасевич припомнил, как во время визита в Грецию экс-сопернице Лукашенко на телефоне показали текст, который она не видела до записи.
"Когда я снимал в Афинах (визит Тихановской. - Ред.), был момент, когда Вячорка (советник Тихановской. - Ред.) подошёл к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал и сказал зачитать перед камерой. Она спросила: "Что, зачем?" - "Зачитай, всё". И потом это видео появилось", - добавил Протасевич.

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