"Зачем?": Сатановский задал вопрос Путину, обидев Польшу

Политолог Евгений Сатановский задал риторический вопрос Президенту РФ Владимиру Путину, припоминая его оценку польского дипломата. Эксперт иронично отметил, что оценка главы государства могла быть ещё жёстче.

"Зачем Путин обижает свиней?" - написал он в Twitter.

Политолог объяснил, что в свете польской истории тот указанный дипломат был, что называется, в местном тренде.

"Тот посол просто высказал что думал. И он, и всё польское начальство, и большая часть поляков, которых после войны нацистами не называли, а зря. Много их там было. Не меньше, чем в Германии. Свиньи тут действительно ни при чём. Умные животные. Не имеют ничего против евреев, тем более что те их не едят, в отличие от поляков и немцев. Зачем было свиней обижать, сравнивая с ними посла?" - отметил Сатановский на странице в дзен-канале.

К тому же нынешняя реакция официальной Варшавы, которая приняла резолюцию против "российской трактовки истории", свидетельствует, что поляки уподобляются собственным предкам.

"И кабы не Москва после войны, их бы на карте до сих пор не было. Забыть не могут, что ли? Резолюционеры, прости Г-ди! И ведь были в Польше умные, честные, благородные люди! И сейчас есть. Но точно не в нынешнем её начальстве", - констатировал он.

Сатановский подчеркнул, что подобные пассажи от поляков неудивительны, и намекнул, что Россия может просто их игнорировать.