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"Зачем?": Лукашенко покоробили стихийные "кладбища" в Минске

18 ноября 2020, 12:55  •  155 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужны стихийные мемориалы и "кладбища". "Зачем?" - недоумевающе воскликнул он на заседании. По словам политика, эти места могут стать отправной точкой для радикалов.
Белорусский президент Александр Лукашенко выступил против создания стихийных мемориалов во дворах жилых домов. "Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?" - воскликнул он.
Понятно, что эти "кладбища" создают определённый психологический эффект, указал Лукашенко.
К тому же они могут стать отправной точкой для радикалов.
"Начался процесс радикализации, и эти дворы уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, их срезает - начинаются потасовки, драки… Основная цель - чтобы эти пункты противостояния, когда продолжится радикализация, превратить в место начала гражданской войны", - добавил глава республики.
Ранее в Минске скончался активист белорусской оппозиции Роман Бондаренко. По данным МВД, житель белорусской столицы пострадал в ходе бытового конфликта. Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения.
В память погибшего на улицах города появились стихийные памятники с лампадками, цветами и траурными табличками.
Оппозиционерка Светлана Тихановская записала видеообращение с соболезнованиями родным Бондаренко. Она также призвала белорусов продолжать протесты. Акцию, которую протестующие провели накануне, она назвала "маршем памяти Романа Бондаренко".

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