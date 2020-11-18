"Зачем?": Лукашенко покоробили стихийные "кладбища" в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил против создания стихийных мемориалов во дворах жилых домов. "Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?" - воскликнул он.

Понятно, что эти "кладбища" создают определённый психологический эффект, указал Лукашенко.

К тому же они могут стать отправной точкой для радикалов.

"Начался процесс радикализации, и эти дворы уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, их срезает - начинаются потасовки, драки… Основная цель - чтобы эти пункты противостояния, когда продолжится радикализация, превратить в место начала гражданской войны", - добавил глава республики.

Ранее в Минске скончался активист белорусской оппозиции Роман Бондаренко. По данным МВД, житель белорусской столицы пострадал в ходе бытового конфликта. Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения.

В память погибшего на улицах города появились стихийные памятники с лампадками, цветами и траурными табличками.

Оппозиционерка Светлана Тихановская записала видеообращение с соболезнованиями родным Бондаренко. Она также призвала белорусов продолжать протесты. Акцию, которую протестующие провели накануне, она назвала "маршем памяти Романа Бондаренко".