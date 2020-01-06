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"Зачем знать туземный фольклор": Пранкеры от имени Греты Тунберг попросили политика из конгресса спасти остров Чунга-Чанга

06 января 2020, 23:54  •  114 • В мире
Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до Максин Уотерс из конгресса США. Пранкеры звонили ей от лица экоактивистки Греты Тунберг и её отца. Вован и Лексус просили поддержать митинги за экологию острова Чунга-Чанга. Кроме того, Уотерс предложили компромат на президента США Дональда Трампа. Конгрессвумен легко согласилась на все предложения. "Зачем ей туземный фольклор и что-либо, не имеющее отношения к Диснею", - прокомментировал политолог Евгений Сатановский.
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Максин Уотерс из конгресса США. Они позвонили политику от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг и её отца с предложением поддержать митинг за экологию острова Чунга-Чанга. В разговоре всплыл и компромат на президента Дональда Трампа. Уотерс легко согласилась на все предложения и даже не спросила, где расположен загадочный остров.
"Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чунга-Чанга. Самое главное сейчас - убедиться, что остров защищён, что вы даёте ей всю поддержку, которую вы можете дать", - заявила Уотерс.
Эту историю уже прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Евгений Сатановский. Эксперт посоветовал пранкерам быть осторожнее и на всякий случай не появляться в ближайшее время в США.
"Со знанием советской детской литературы и мультипликации не очень, так что тем для розыгрышей ещё масса, но с другой стороны - она же из американского конгресса. Зачем ей туземный фольклор и что-либо, не имеющее отношения к Диснею? Однако не всё так просто. Поскольку санкции против России обсуждают и утверждают именно эти люди. И за Петрова и Боширова со Скрипалями. И за Крым и Донбасс. И за что угодно по поводу чего угодно. Голова у них там, в конгрессе, не может, потому что там кость", - заявил Сатановский.
Интересно, что Максин Уотерс попадается на розыгрыши пранкеров не в первый раз. Два года назад Вован и Лексус звонили ей от имени премьера Украины Владимира Гройсмана. В разговоре Уотерс возмутилась влиянием России на выборы в Лимпопо, где хотят привести к власти "марионетку Кремля" - Айболита.
"О последствиях того, что делают, не готовы задумываться принципиально и действуют мгновенно, без рефлексий. И если бы от них страдала только Америка - не вопрос. Проблема американцев. Беда в том, что они пытаются помочь всем. Искренне активный идиот со связями и неограниченными ресурсами - большая проблема. А если их целый конгресс США... Было бы смешно, если бы не было так страшно", - подытожил Сатановский.

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