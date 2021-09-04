"Зачем же просто так?": Политолог заявил, что Зеленский лишил Украину "единственного козыря"

Украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон лишил свою страну "единственного козыря". "Зачем же просто так?" – недоумевает эксперт.

Во время поездки в Вашингтон Владимир Зеленский поставил подпись в документе, продляющем ещё на семь лет действие соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

Это соглашение было заключено ещё в 1993 году. Оно предполагает безвозмездную техническую помощь в Вашингтона, а также передачу на бесплатной основе материально технических средств, оказание услуг и подготовки для ликвидации стратегического ядерного оружия. Согласно документу, речь идёт, в том числе, и об экологически безопасных способах уничтожения ракетного топлива, которое обладает высокой токсичностью.

По мнению Михаила Чаплыги, продление этого соглашения было фатальной ошибкой Владимира Зеленского. Подпись под документом стала "самой страшной вещью" не только для украинского президента, но и для всей Украины.

Политолог убеждён: этот договор был единственным козырным тузом Украины. Выходом из него можно было бы шантажировать.

"Но он (Зеленский – Ред.) приехал и на семь лет продлил – зачем же ты это сделал просто так?", - произнёс Чаплыга в эфире украинского телеканала "Наш".

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