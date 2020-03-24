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"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны
24 марта 2020, 10:35 • 181 • Политика
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля. Экономист Михаил Делягин считает, что главу ЦБ Эльвиру Набиуллину следует не просто уволить с должности, но и отдать под суд. "Но так думают жалкие, я думаю, 90% населения страны", - иронично заметил он.
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 копейки выше предыдущего показателя. Действия ЦБ для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
По его словам, несмотря на все огрехи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, её не за что уволить. Она проводит экономическую политику, уничтожающую Российскую Федерацию, "в полном соответствии с законом".
Он добавил, что, по его мнению, Набиуллину следует судить, а не увольнять. Но так думают жалкие 90% населения страны, которые никакого политического значения для "этих" не имеют, иронично заметил Делягин.
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