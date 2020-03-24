"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 копейки выше предыдущего показателя. Действия ЦБ для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его словам, несмотря на все огрехи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, её не за что уволить. Она проводит экономическую политику, уничтожающую Российскую Федерацию, "в полном соответствии с законом".

"Она же ничего не меняет, не изменила в своей политике. Семь лет она была жизненно необходима для выполнения этой функции. Семь лет она эту функцию уничтожения Российской Федерации, с моей точки зрения, выполняла очень эффективно, очень хорошо, очень качественно", - высказывает мнение Михаил Делягин в интервью Царьграду.

Он добавил, что, по его мнению, Набиуллину следует судить, а не увольнять. Но так думают жалкие 90% населения страны, которые никакого политического значения для "этих" не имеют, иронично заметил Делягин.