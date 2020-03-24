Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная / Политика

"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны

24 марта 2020, 10:35  •  181 • Политика
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля. Экономист Михаил Делягин считает, что главу ЦБ Эльвиру Набиуллину следует не просто уволить с должности, но и отдать под суд. "Но так думают жалкие, я думаю, 90% населения страны", - иронично заметил он.
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 копейки выше предыдущего показателя. Действия ЦБ для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
По его словам, несмотря на все огрехи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, её не за что уволить. Она проводит экономическую политику, уничтожающую Российскую Федерацию, "в полном соответствии с законом".
"Она же ничего не меняет, не изменила в своей политике. Семь лет она была жизненно необходима для выполнения этой функции. Семь лет она эту функцию уничтожения Российской Федерации, с моей точки зрения, выполняла очень эффективно, очень хорошо, очень качественно", - высказывает мнение Михаил Делягин в интервью Царьграду.
Он добавил, что, по его мнению, Набиуллину следует судить, а не увольнять. Но так думают жалкие 90% населения страны, которые никакого политического значения для "этих" не имеют, иронично заметил Делягин.
поддерживаю 100%
не поддерживаю 0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



181
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 00:35
"Соколы Жириновского" потребовали от Русской Церкви закрыть храмы на карантин. Партию уличили в лицемерии
24 марта 2020, 03:35
Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
24 марта 2020, 03:35
Москва онлайну верит: Дума готовит перевод столицы на интернет-выборы
24 марта 2020, 03:35
Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 00:35
Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 19:30
«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью
21 марта 2020, 08:35
Междлисовцы в ярости – крымские татары становятся пророссийскими
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.