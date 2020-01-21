|
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом на вопрос ответил журналистке
21 января 2020, 01:54 • 101 • Политика
Володин вопросом на вопрос ответил журналистке, которая поинтересовалась, почему законопроект о поправках в Конституцию России так быстро передали на рассмотрение депутатам. "Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" - спросил он.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал передачу на рассмотрение парламентариев законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Во время встречи с представителями СМИ одна из журналисток поинтересовалась у парламентария, почему так быстро были внесены поправки, ведь рабочая группа провела только два заседания. В ответ на это Володин раскритиковал сами СМИ, которые до этого ругали парламентариев за нерасторопность.
"Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете... Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно? Скажите, ваша цель какая?" - поинтересовался он.
Володин добавил, что никто не будет изучать поправки "бегом", но вдумчиво.
Ранее президент России Владимир Путин представил на рассмотрение в Государственною Думу законопроект о внесении изменений в Основной закон. Документ появился в электронной базе парламента.
В частности, изменить предлагается статью 81 Конституции России. Речь идёт об ограничении полномочий главы государства двумя сроками (по шесть лет каждый).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2020, 04:54
|
15 января 2020, 09:24
|
15 января 2020, 14:28
|
18 января 2020, 21:54
|
19 января 2020, 14:09
|
14 января 2020, 04:09
|
16 января 2020, 06:40