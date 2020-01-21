"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом на вопрос ответил журналистке

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал передачу на рассмотрение парламентариев законопроект о внесении изменений в Конституцию России.

Во время встречи с представителями СМИ одна из журналисток поинтересовалась у парламентария, почему так быстро были внесены поправки, ведь рабочая группа провела только два заседания. В ответ на это Володин раскритиковал сами СМИ, которые до этого ругали парламентариев за нерасторопность.

"Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете... Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно? Скажите, ваша цель какая?" - поинтересовался он.

Володин добавил, что никто не будет изучать поправки "бегом", но вдумчиво.

Ранее президент России Владимир Путин представил на рассмотрение в Государственною Думу законопроект о внесении изменений в Основной закон. Документ появился в электронной базе парламента.

В частности, изменить предлагается статью 81 Конституции России. Речь идёт об ограничении полномочий главы государства двумя сроками (по шесть лет каждый).