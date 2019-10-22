"Зачем вы им навязываете?": Украинский актер выступил за строительство новой стены. Теперь на границе с Донбассом

Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. По его словам, жителям Донбасса не стоит "навязывать Украину".

Лучшим способом, по мнению Мухарского, для разрешения всех проблем с республиками является стена на границе. Он убежден, что люди в народных республиках и Незалежной никогда больше не поймут друг друга.

"Пусть живут в своей парадигме "русского мира", - заявил он, передает "Обозреватель".

Напомним, что строительство всяческих стен на рубежах для Украины явление не новое. Так, с 2014 года на протяжении пяти лет украинцы реализуют стену на границе с Россией.

Примечательно, что проект, о котором украинский экс-премьер Арсений Яценюк трубил во всех углах, вылился бюджету страны в 1,3 миллиарда гривен. Но, по данным на апрель текущего года, за весь период стройки не было выполнено и трети от запланированных работ. Всего же "стена Яценюка" должна обойтись государству в 4 миллиарда гривен, а завершить ее возведение хотят через два года.