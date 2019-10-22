Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп приготовился нанести "небывалый удар" по Ирану
Корни сорняка под названием "украинизация Кубани"
Трамп готов воевать с Турцией: Глава Госдепа назвал условия начала военных дейст...
"Покушение, убийство, революция...": Немецкий историк раскрыл Германии...
Главная / В мире

"Зачем вы им навязываете?": Украинский актер выступил за строительство новой стены. Теперь на границе с Донбассом

22 октября 2019, 12:09  •  62 • В мире
Украинский актер Антон Мухарский призвал отгородиться от Донбасса. По его словам, жителям народных республик не стоит "навязывать Украину".
Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. По его словам, жителям Донбасса не стоит "навязывать Украину".
Лучшим способом, по мнению Мухарского, для разрешения всех проблем с республиками является стена на границе. Он убежден, что люди в народных республиках и Незалежной никогда больше не поймут друг друга.
"Пусть живут в своей парадигме "русского мира", - заявил он, передает "Обозреватель".
Напомним, что строительство всяческих стен на рубежах для Украины явление не новое. Так, с 2014 года на протяжении пяти лет украинцы реализуют стену на границе с Россией.
Примечательно, что проект, о котором украинский экс-премьер Арсений Яценюк трубил во всех углах, вылился бюджету страны в 1,3 миллиарда гривен. Но, по данным на апрель текущего года, за весь период стройки не было выполнено и трети от запланированных работ. Всего же "стена Яценюка" должна обойтись государству в 4 миллиарда гривен, а завершить ее возведение хотят через два года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
22 октября 2019, 02:24
"Не заслуживает доверия": Представительница НАТО усомнилась в честности Путина
21 октября 2019, 16:39
Миграция ради семьи: Эстонцы все чаще привозят себе "русских жен"
22 октября 2019, 02:09
В поисках российского следа: как спецслужбы США и Великобритании нашли «связь» между хакерской группировкой и Москвой
22 октября 2019, 11:54
Риторический ответ: Помпео заявил о готовности использовать вооружённые силы против Турции
21 октября 2019, 19:39
«Не могу нормально думать»: как проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установи...
22 октября 2019, 02:24
"Дело Чубайса живет": Правительство Медведева готовит новую приватизацию, н...
22 октября 2019, 02:24
Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра
22 октября 2019, 05:39
"Слово в слово разговор с Меркель": Макрона заподозрили в копировании канцл...
22 октября 2019, 02:24
"Не заслуживает доверия": Представительница НАТО усомнилась в честности Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
16 октября 2019, 16:24
Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для русских
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.