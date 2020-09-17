"Зачем вообще нужен "Новичок"?": Журналист подсказал особую альтернативу боевому веществу

Стоит отметить, что история с Навальным, а в частности массовые голословные обвинения в адрес России, уже вызвали волну фольклора - негодование пересекается с народным юмором.

Илиас Меркури в Telegram-канале "Меркури" также в юмористической форме поддержал народное негодование. Эксперт отмечает, что остается непонятным, зачем бы использовали "Новичок", если есть вещество и дешевле, и мощнее - "привокзальный беляш".

"Зачем вообще нужен "Новичок", когда есть привокзальный беляш?" - интересуется журналист.

Народным творчеством поделился и военный эксперт Алексей Леонков у себя в авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура".

"Штирлиц и Навальный выпили по 3 бутылки самогона. Навальный упал под стол. "Новичок", - подумал Штирлиц…" - написал Леонков на фоне бездоказательных обвинений в адрес Москвы об "отравлении" блогера Навального.