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"Зачем вообще нужен "Новичок"?": Журналист подсказал особую альтернативу боевому веществу
17 сентября 2020, 14:45 • 25 • Политика
Журналист Илиас Меркури подсказал особую альтернативу боевому веществу. "Зачем вообще нужен "Новичок"?" - недоумевает эксперт.
Стоит отметить, что история с Навальным, а в частности массовые голословные обвинения в адрес России, уже вызвали волну фольклора - негодование пересекается с народным юмором.
Илиас Меркури в Telegram-канале "Меркури" также в юмористической форме поддержал народное негодование. Эксперт отмечает, что остается непонятным, зачем бы использовали "Новичок", если есть вещество и дешевле, и мощнее - "привокзальный беляш".
"Зачем вообще нужен "Новичок", когда есть привокзальный беляш?" - интересуется журналист.
Народным творчеством поделился и военный эксперт Алексей Леонков у себя в авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура".
"Штирлиц и Навальный выпили по 3 бутылки самогона. Навальный упал под стол. "Новичок", - подумал Штирлиц…" - написал Леонков на фоне бездоказательных обвинений в адрес Москвы об "отравлении" блогера Навального.
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