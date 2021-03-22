"Зачем теперь лить крокодиловы слёзы? Лучше бы правду рассказал". Михеев – об авантюре Горбачёва

Спустя три десятилетия после проведения референдума о сохранении СССР, согласно проведённому социологами опросу, о развале Союза сожалеют 67% граждан нашей страны. Интересно вспомнить сейчас итоги того голосования, прошедшего в СССР 17 марта 1991 года.

По словам "архитектора перестройки" Михаила Горбачёва, они "были поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза". В эфире "Первого русского" политолог Сергей Михеев, обсуждая эту тему с ведущей Олесей Лосевой, посоветовал первому и последнему президенту СССР не снимать с себя ответственность за развал страны и не лить крокодиловы слёзы.

Олеся Лосева – На референдуме, состоявшемся 30 лет назад, люди отвечали на довольно витиевато звучавший вопрос о том, "хотят ли они жить в единой стране Советском Союзе". "Да" ответили 77% граждан страны. Интересен такой факт: голосование проводили только 9 республик из 15. Сейчас, анализируя давние события, первый президент СССР Михаил Горбачёв говорит, что распад СССР был нарушением воли народа. Как спустя три десятка лет можно оценить это событие?

Сергей Михеев – Я нечасто соглашаюсь с Михаилом Горбачёвым, но здесь готов согласиться: распад Советского Союза действительно был нарушением воли народа, поскольку подавляющее население страны даже в национальных республиках этого на самом деле не хотело. Или по крайней мере не понимало, что за этим последует.

Шесть республик – Армения, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Молдавия – и вовсе бойкотировали проведение всесоюзного референдума, то есть участия в нём не принимали. Но даже в этом случае я не уверен, что это был действительно выбор народа республик.

На самом деле это был выбор правящей элиты, особенно в националистически настроенной Прибалтике. Я не исключаю, что если бы, скажем так, референдум всё-таки провели бы в Молдавии, Грузии и Армении, то большинство населения этих республик тоже проголосовало бы за сохранение Союза.

В любом случае я совершенно уверен в том, что Советский Союз распался незаконно и вопреки воле подавляющего большинства населения страны. И вот то, что мы называем демократией, вот тогда же и закончилось – на волеизъявление людей никто внимания не обратил. То есть всем с самого начала показали: элите наплевать на то, что этот народ думает и как он голосует. Как надо было элитам – так и повернули. А впоследствии поворачивали неоднократно.

Это проделывал и первый президент России Борис Ельцин, последователи и поклонники которого сейчас очень много любят поговорить про честные выборы. А Ельцин с самого начала плевал на эти честные выборы. Он проигнорировал и результаты этого всесоюзного референдума, и фальсифицировал результаты выборов президента, а ещё он расстрелял законно избранный парламент.

Нам часто говорят – вот она была такая, молодая российская демократия. Эта молодая российская демократия обделалась уже на первых своих шагах. И способствовали этому те, кто демократию и проводил.

Что касается Михаила Горбачёва, не надо бы ему лить крокодиловы слёзы.

– Он говорит: "Я же готовил Союзный договор"…

– Очень хочется спросить у Михаила Сергеевича: а не был ли фикцией этот ваш Союзный договор? Сейчас те люди, которые участвовали в его создании, признаются, что никто в него не верил, считая договор фикцией. Да и сам процесс подготовки этого договора был очень непрофессиональным, даже где-то подозрительным. И возникает вполне закономерный вопрос: а не было ли у Горбачёва с самого начала умысла сфальсифицировать всю ситуацию? На эти мысли наталкивают и дальнейшие события: ГКЧП и сидение Горбачёва в Форосе. То есть появились подозрения – а не стоял ли за ГКЧП сам Михаил Сергеевич?

Многие уже высказывали предположение о том, что ситуация тогда выглядела совершенно иначе. Горбачёв готовил этот Союзный договор как ширму. Потом он решил, что реализовать его нереально, он как бы отходит в сторону, а в этот момент какие-то нехорошие люди пытаются устроить переворот, организуют ГКЧП. Подписание Союзного договора срывается, а Горбачёв, "освобождённый" из Фороса, берёт власть в свои руки.

Это и есть настоящая авантюра. Я думаю, что-то подобное и происходило тогда. К сожалению. Как иначе объяснить, что буквально накануне подписания Союзного договора Горбачёв вдруг оказывается на даче в Форосе? Готовится подписание такого серьёзного документа, а он берёт и уезжает на дачу, мол, ему нужно отдохнуть? Это, мягко говоря, очень подозрительно.

Так что Горбачёв, хоть и льёт крокодиловы слёзы по Союзу, на самом деле сам виноват в том, что тогда произошло. Все, что он делал – умышленно или нет, – подводило к дальнейшему распаду. То есть сам Михаил Сергеевич своими топорными действиями, своим неумелым и непрофессиональным руководством вёл к тому, что потом случилось.

Слишком много вопросов и подозрительных моментов во всей этой истории с неподписанным Союзным договором и внезапно появившимся ГКЧП. Я уже много раз говорил о том, что если бы Горбачёв действительно хотел бы остаться в истории и принести пользу российской государственности, он бы, прежде чем уйти в мир иной, написал бы книгу о том, как тогда всё происходило на самом деле, где рассказал бы всю правду.

Это важно для последующих поколений, чтобы мы не повторяли совершённых тогда ошибок и не поддерживали глупые мифы. Чтобы поняли, что же это было на самом деле. А ведь Горбачёв знает гораздо больше, чем известно нам всем. Ведь если говорить о ситуации, которая тогда сложилась, большую страну действительно рвали на части. Конечно, сейчас говорят, что это, мол, было связано с советской властью, с коммунизмом и так далее. Неправда. В этом случае выражение Александра Зиновьева "целились в коммунизм, а попали в Россию" – самое точное. Но как это происходило, может рассказать только сам Горбачёв.