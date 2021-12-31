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"Зачем тебе танки считали?": Секретаря СНБО одёрнули за прогноз о "невторжении"
31 декабря 2021, 03:00 • 153 • В мире
В России посмеялись над заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова.
Украинцев перед Новым годом успокоили из СНБО. По словам секретаря организации Алексея Данилова, "вторжения России", о котором в последнее время кричали незалежные СМИ, не ожидается.
Чиновник призвал граждан отдыхать и ни о чём не беспокоиться. По словам Данилова, большой угрозы со стороны России на данный момент в Киеве не видят.
На это в рунете отреагировали смешками.
Автор телеграм-канала "Голос Мордора" иронично поддел Данилова. В язвительной форме блогер призвал украинца одуматься.
"А на фига тебе всякие западные журналисты картинки рисовали и российские танки на Урале считали?" - шутливо заметил он.
Напомним, слухи о возможной войне России против Украины появились в начале декабря 2021 года, когда на Западе в прессе публиковались данные о размещении близ границ Украины русских военных частей. При этом в Москве отмечали, что вопросы о дислокации войск являются внутренним делом страны, и опровергали информацию западных пропагандистов о каком бы то ни было "вторжении".
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