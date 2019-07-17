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"Зачем так палиться": Скабееву позабавило, как постпред Украины пугает ею ООН

17 июля 2019, 00:09  •  17 • Политика
Телеведущую Ольгу Скабееву позабавил постпред Украины, который взялся пугать ею ООН. "Зачем так палиться", - поймала его журналистка на том, что дипломат явно является фанатом ее программы.
Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в своем твиттере взялся рассуждать о поведении дипломатов из России в зале заседаний Совета Безопасности ООН. Он счел, что они якобы "путают зал заседаний со студией "60 минут".
После этого он решил уточнить, что Ольги Скабеевой там не будет. Телеведущая тут же поймала его на том, что он явно является фанатом программы, которую она ведет: "Зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН", - обратилась она к Ельченко в своем телеграм-канале.

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