"Зачем сразу крайние меры?" Минэкономразвития задали конкретные вопросы по "расплате за сорняки"

"Земельный участок, за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений в рамках государственного пожарного надзора", - с таким неожиданным предложением выступило Минэкономразвития.

Этот документ с поправками в Земельный и Гражданский кодексы опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. То есть фактически в ведомстве Максима Орешкина предложили изымать земельные участки за нескошенную траву и бытовые отходы, опасаясь, что сорная растительность и мусор на участке нарушают требования пожарной безопасности.

В своей авторской программе на Царьграде "Индекс Иваткиной" Мария Иваткина задала Минэкономразвития конкретные вопросы по "расплате за сорняки". Она пояснила, что с одной стороны, есть проблема - "в России действительно много земельных участков, поросших бурьяном".

"Солнечный луч может попасть через стёклышко на сухую траву и стать причиной пожара. А рядом - соседние дома. Опасно. Но, с другой стороны, возникает вопрос: не будет ли злоупотреблений со стороны чиновников, которым вдруг приглянется какая-нибудь дачка на берегу озера? - интересуется Иваткина. - Дружеский звонок в Госпожнадзор, те выносят предписание, которое собственник земли случайно не получит, а через полгода поминай как звали. Чиновник вместе с пожарным инспектором уже устраивают барбекю-вечеринку на участке, который сначала перешёл государству, а потом был продан за бесценок".

Она не исключает, что с высокой долей вероятности предложение ведомства Орешкина будет одобрено, и напоминает, что механизм изъятия-то уже отработан.

"Власти и сейчас изымают у людей земельные участки под строительство олимпийских объектов, строительств дорог или создание сопутствующей инфраструктуры. Но в этом случае стоимость участка и всего, что расположено на нём, компенсируется. Каждый куст крыжовника или яблоня стоит денег, не говоря уже о доме, - подчёркивает обозреватель. - Будет ли государство компенсировать стоимость заброшенных участков?"

Эксперты отмечают - риск злоупотреблений возможен. В частности, об этом говорит гендиректор консалтинговой компании Berkshire Advisory Ирина Вишневская.

"То есть забрали участок - и всем спасибо, все свободны. В любом случае изъятие связано с потерей права и в любом случае должно быть справедливо компенсировано, - обращает она внимание. - Собственно, здесь идет нарушение имущественных прав, и все собственники будут вправе обратиться за компенсацией утраченного права. Неважно, пользуются они участком или не пользуются. Это право стоит денег, и оно должно быть компенсировано, если оно будет изъято".

Иваткина же указывает на то, что в предложенном МЭР документе о компенсации стоимости изъятой земли - ни слова.

Но и без этого к ведомству и его инициативе есть немало вопросов: как будут определять степень замусоренности участка? В кубометрах на один гектар?

"Я уже вижу, как в суде сидят очереди из садоводов и огородников, которые приносят в зал заседания тыкву, кочан капусты или ведро яблок, доказывая, что их земельный участок никакой не заброшенный, за ним следят и даже собирают урожай", - не без сарказма отмечает Иваткина.

Она поясняет: "логика чиновников Минэкономразвития железная: не ухаживаешь за имуществом - отдай".

"Тогда давайте изымать грязные машины у автовладельцев. Чего уж. Для того чтобы решить проблему поросших бурьяном участков, сначала нужно обратить внимание на систему штрафов. За сорняки и мусор сейчас предусмотрены штрафы в одну тысячу рублей. И то не штрафуют. Так может, сначала повысить штрафы для нерадивых владельцев земельных угодий? - предлагает обозреватель. - Зачем сразу крайние меры? За грязные номера автомобилей штрафы существенные - и все ездят с чистыми".

Расплата за сорняки. Правительство хочет отнимать у людей участки за нескошенную траву и мусор.