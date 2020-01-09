"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский прокомментировал падение украинского самолёта под Тегераном. Сатановский высказался и о циркулирующих в Сети слухах о связи трагедии с израильским "Моссадом".

"Версия эта высказана клиническим идиотом. Я бы рекомендовал с идиотами вообще дела не иметь, от этого проку никакого не бывает. У России есть безвизовый режим с Израилем, и у Украины есть безвизовый режим с Израилем. Зачем, объясните, пожалуйста, нужно "Моссаду" взрывать украинский Боинг? Нечего делать больше?" - поинтересовался эксперт.

Сатановский считает, что речь идет об обычной неисправности. Скорее всего, это техническая катастрофа.

"Боинги вообще бьются со дня на день. Что-то не то у Боинга в системах, которые он производит. Кроме того, на Украине с техническим обслуживанием авиатехники полный швах, это известно. Что касается того, могло ли быть плохое обслуживание Боинга в аэропорту, в Тегеране, с учетом того, что он вылетел на час позже? Ну, может, и такое. У Ирана запчастей для Боинга особо-то нет. Но всё это может расследовать комиссия, если, конечно, такая комиссия будет, которая может свои версии выдвинуть. Мы знаем, что горел двигатель. Мы знаем, что в результате Боинг рухнул и взорвался. Больше мы пока ничего не знаем", - подытожил эксперт.

Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. По официальным данным, никто из находившихся на борту не выжил.