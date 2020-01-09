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"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
09 января 2020, 00:39 • 37 • В мире
Политолог Евгений Сатановский высказал свою точку зрения на крушение украинского Боинг 737 в Иране. Он развеял слухи, которые циркулируют в Сети: якобы что самолет мог стать жертвой "Моссада". "Зачем "Моссаду взрывать украинский Боинг?" - поинтересовался эксперт. Он заявил, что такие версии могут высказывать лишь "идиоты" и предположил, что причиной крушения стала обычная техническая неисправность.
Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский прокомментировал падение украинского самолёта под Тегераном. Сатановский высказался и о циркулирующих в Сети слухах о связи трагедии с израильским "Моссадом".
"Версия эта высказана клиническим идиотом. Я бы рекомендовал с идиотами вообще дела не иметь, от этого проку никакого не бывает. У России есть безвизовый режим с Израилем, и у Украины есть безвизовый режим с Израилем. Зачем, объясните, пожалуйста, нужно "Моссаду" взрывать украинский Боинг? Нечего делать больше?" - поинтересовался эксперт.
Сатановский считает, что речь идет об обычной неисправности. Скорее всего, это техническая катастрофа.
"Боинги вообще бьются со дня на день. Что-то не то у Боинга в системах, которые он производит. Кроме того, на Украине с техническим обслуживанием авиатехники полный швах, это известно. Что касается того, могло ли быть плохое обслуживание Боинга в аэропорту, в Тегеране, с учетом того, что он вылетел на час позже? Ну, может, и такое. У Ирана запчастей для Боинга особо-то нет. Но всё это может расследовать комиссия, если, конечно, такая комиссия будет, которая может свои версии выдвинуть. Мы знаем, что горел двигатель. Мы знаем, что в результате Боинг рухнул и взорвался. Больше мы пока ничего не знаем", - подытожил эксперт.
Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. По официальным данным, никто из находившихся на борту не выжил.
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