"Зачем Путину дворец?": Гордон рассказал, где на самом деле живёт президент

В интервью журналисту Юрию Дудю телеведущий Александр Гордон рассказал, что бывал в гостях у президента Владимира Путина, и назвал слухи о его дворце "собачьим бредом".

Юрий Дудь пригласил в своё шоу телеведущего Александра Гордона. Кроме личных вопросов были и о политике. Например, Юрий поинтересовался, верит ли гость в то, что Владимир Путин и правда обладает дворцом под Геленджиком.

На что Гордон ответил, что не верит слухам.

"Это бред собачий! Зачем Путину дворец?" - задал он прямой вопрос.

Телеведущий сказал, что бывал в гостях у президента, когда работал и дружил с его бывшей женой Людмилой Путиной. На тот момент резиденция у Путиных была весьма скромной, поделился воспоминаниями Гордон.

Также он сказал, что усадьба строилась в качестве отеля с люкс-номерами, но кто владеет ею, он не знает.

В 2021 году на YouTube вышел фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией* "Дворец для Путина". В нём рассказывалось о том, что якобы глава государства имеет роскошный особняк под Геленджиком, где есть собственный кинотеатр, кальянная и виноградники.

Позже стало известно, что здание принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.