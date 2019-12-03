"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое

Американские СМИ, рассказавшие о том, как бывший президент СССР Михаил Горбачёв из-за бедности снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut, сильно обидели его. Об этом "убийца СССР" рассказал в интервью "URA.RU".

Речь идёт о статье издания Foreign Policy, в которой рассказывалось, что сняться в рекламе сети американских ресторанов Горбачёва вынудило шаткое финансовое положение. От государства ему полагалась огромная пенсия, но из-за гиперинфляции она сократилась до 2 долларов в месяц.

"Не понимаю, зачем они вообще решили сейчас поднять эту тему", - возмущается Горбачёв.

Он признал, что действительно нуждался в деньгах для своего фонда, и поэтому пошёл на сделку с Pizza Hut. Тем не менее, по словам экс-президента СССР, бедным его назвать было нельзя, особенно в сравнении с простыми жителями страны.

"Американские журналисты, решившие всё это написать, сильно меня огорчили и обидели", - заявил он в интервью.

Напомним, что рекламный ролик ресторана Pizza Hut с участием Горбачёва был снят в 1997 году и всё ещё доступен для просмотра на YouTube. На видео посетители ресторана спорят о политических решениях экс-президента СССР, но потом сходятся на том, что благодаря Горбачёву в России появился Pizza Hut.