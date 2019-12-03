Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российский закон об иностранных агентах и его американская критика
О стратегической автономии Европы от США
"Чтобы силы зла не погубили Церковь": Патриарх Кирилл объявил о скором...
Авианосец на 10 самолётов: Военный эксперт назвал амбициозные проекты ВМФ, подхо...
Главная / Политика

"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое

03 декабря 2019, 11:09  •  330 • Политика
Горбачёв обиделся на американцев, рассказавших о его бедности и съёмках в рекламе пиццы. "Не понимаю, зачем они вообще решили сейчас поднять эту тему", - заявил он.
Американские СМИ, рассказавшие о том, как бывший президент СССР Михаил Горбачёв из-за бедности снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut, сильно обидели его. Об этом "убийца СССР" рассказал в интервью "URA.RU".
Речь идёт о статье издания Foreign Policy, в которой рассказывалось, что сняться в рекламе сети американских ресторанов Горбачёва вынудило шаткое финансовое положение. От государства ему полагалась огромная пенсия, но из-за гиперинфляции она сократилась до 2 долларов в месяц.
"Не понимаю, зачем они вообще решили сейчас поднять эту тему", - возмущается Горбачёв.
Он признал, что действительно нуждался в деньгах для своего фонда, и поэтому пошёл на сделку с Pizza Hut. Тем не менее, по словам экс-президента СССР, бедным его назвать было нельзя, особенно в сравнении с простыми жителями страны.
"Американские журналисты, решившие всё это написать, сильно меня огорчили и обидели", - заявил он в интервью.
Напомним, что рекламный ролик ресторана Pizza Hut с участием Горбачёва был снят в 1997 году и всё ещё доступен для просмотра на YouTube. На видео посетители ресторана спорят о политических решениях экс-президента СССР, но потом сходятся на том, что благодаря Горбачёву в России появился Pizza Hut.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



330
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 22:09
Право руля: машинам на Дальнем Востоке дали еще год без ГЛОНАСС
03 декабря 2019, 07:54
Трудности перевода: Иностранные компании не могут заплатить России новый налог
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
02 декабря 2019, 16:54
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
02 декабря 2019, 22:09
Путин подписал закон о предустановке российского ПО
02 декабря 2019, 22:09
"Как бы они к своим гражданам-то применяли бы": Поклонская на простом примере доказала, что Украина признала Крым российским
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Бара...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя" - СМИ Украины
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи посмеялись над США после показа "Авангарда"
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
27 ноября 2019, 18:39
"Для начала прогнали поезд, а потом…": Украинцы вычислили "секретное предназначение" Крымского моста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.