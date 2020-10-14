"Зачем нужен цифровой рубль? Чтобы проще делить на ноль": В России не оценили идею ЦБ

В России может появиться новая форма национальной валюты - цифровой рубль, говорится в консультативном докладе Центробанка. Пользователи Сети оценили "нововведение" ЦБ.

"Цифровой рубль нужен для того, чтобы у русских не было не только физических денег, но и цифровых", - пишет в Twitter пользователь Mrmb.

"Цифровой рубль - это когда рубля у тебя на самом деле нет, но ты уверен, что есть", - добавляет Zippilarr.

"Зачем ЦБ разрабатывает цифровой рубль? Наверное, чтобы проще было делить его на ноль", - шутит Галина Устинова.