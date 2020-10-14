Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русски...
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
Главная / Политика

"Зачем нужен цифровой рубль? Чтобы проще делить на ноль": В России не оценили идею ЦБ

14 октября 2020, 04:45  •  14 • Политика
В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег. В соцсетях высмеяли идею. "Зачем ЦБ разрабатывает цифровой рубль? Наверное, чтобы проще было делить его на ноль", - пишут в Twitter.
В России может появиться новая форма национальной валюты - цифровой рубль, говорится в консультативном докладе Центробанка. Пользователи Сети оценили "нововведение" ЦБ.
"Цифровой рубль нужен для того, чтобы у русских не было не только физических денег, но и цифровых", - пишет в Twitter пользователь Mrmb.
"Цифровой рубль - это когда рубля у тебя на самом деле нет, но ты уверен, что есть", - добавляет Zippilarr.
"Зачем ЦБ разрабатывает цифровой рубль? Наверное, чтобы проще было делить его на ноль", - шутит Галина Устинова.
Также многие обратили внимание на то, что чуть ранее подобный анонс состоялся в Китае. Некоторые заподозрили, что ЦБ России копирует своего коллегу из Поднебесной. В Китае ЦБ уже распределяет цифровые юани на онлайн-кошельки граждан, а полномасштабное тестирование системы должно состояться на Олимпиаде в 2022 году.
"В случае развития цифрового рубля в России может исчезнуть банковский сектор", - комментирует задумку ЦБ экономист Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
13 октября 2020, 23:15
России пора готовиться к гражданской войне в США - Делягин
13 октября 2020, 23:15
Убить Китай, как СССР: Киссинджер дал совет США по уничтожению Поднебесной
13 октября 2020, 23:15
"А как ещё?": В Госдуме рассказали, кто возглавит Госсовет России
13 октября 2020, 23:15
В Грузии исподтишка пренебрегли русскими: Журналистов не допустим
14 октября 2020, 01:05
Тихановская выступила с саморазоблачением: "Я не знаю ни одного рецепта котлет"
14 октября 2020, 01:05
Скандал в элитной школе: Крики, травля, заклеен скотчем рот и удары головой о парту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
07 октября 2020, 23:20
"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт
11 октября 2020, 18:05
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русских, рассказал подполковник
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлением против человечества"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.