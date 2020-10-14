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"Зачем нужен цифровой рубль? Чтобы проще делить на ноль": В России не оценили идею ЦБ
14 октября 2020, 04:45 • 14 • Политика
В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег. В соцсетях высмеяли идею. "Зачем ЦБ разрабатывает цифровой рубль? Наверное, чтобы проще было делить его на ноль", - пишут в Twitter.
В России может появиться новая форма национальной валюты - цифровой рубль, говорится в консультативном докладе Центробанка. Пользователи Сети оценили "нововведение" ЦБ.
Также многие обратили внимание на то, что чуть ранее подобный анонс состоялся в Китае. Некоторые заподозрили, что ЦБ России копирует своего коллегу из Поднебесной. В Китае ЦБ уже распределяет цифровые юани на онлайн-кошельки граждан, а полномасштабное тестирование системы должно состояться на Олимпиаде в 2022 году.
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