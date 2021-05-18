"Зачем мы суём свой нос туда?": Британцы осудили отправку корабля ВМС в Чёрное море

Военный корабль британских ВМС зашёл в Чёрное море и направляется в Одессу. Черноморский флот России следит за кораблём.

Великобритания направила 16 мая в Чёрное море патрульный корабль Trent по программе "Передового присутствия" Королевского флота в зоне Южной Европы и Африки. Известно, что корабль должен зайти в порт Одессы.

В Чёрном море также находится военный корабль Франции Commandant Birot, передаёт ИноСМИ.

13 мая Россия показала мощь своего флота в ходе военно-морских учений Черноморского флота, за британским кораблём установлено "постоянное наблюдение". Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов уверен, что британский военно-морской флот "даже не сможет пощекотать нам нервы. Может быть, только пятки, и то немного".

Необходимые целеуказания выдаются береговым ракетным комплексам и самолётам, которые находятся на постоянном боевом дежурстве,

- пояснил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Читатели Daily Mail прокомментировали сообщение о корабле ВМС Британии в Чёрном море:

Зачем мы суём свой нос туда, где нет наших интересов?

- пишет Taffman18.

"Что делает достаточно лёгкий патрульный корабль в Чёрном море? По-моему, он просто не подходит там по классу. Русские смеются", - уверен Hatt Mancock.

HMS Trent используется главным образом для патрулирования экономических рыбопромысловых зон. Мы что, ловим в Чёрном море селёдку?

- пишет Higly Sceptical.