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"Зачем мы суём свой нос туда?": Британцы осудили отправку корабля ВМС в Чёрное море

18 мая 2021, 15:45  •  29 • Политика
Военный корабль британских ВМС зашёл в Чёрное море и направляется в Одессу. Черноморский флот России следит за кораблём.
Великобритания направила 16 мая в Чёрное море патрульный корабль Trent по программе "Передового присутствия" Королевского флота в зоне Южной Европы и Африки. Известно, что корабль должен зайти в порт Одессы.
В Чёрном море также находится военный корабль Франции Commandant Birot, передаёт ИноСМИ.
13 мая Россия показала мощь своего флота в ходе военно-морских учений Черноморского флота, за британским кораблём установлено "постоянное наблюдение". Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов уверен, что британский военно-морской флот "даже не сможет пощекотать нам нервы. Может быть, только пятки, и то немного".
Необходимые целеуказания выдаются береговым ракетным комплексам и самолётам, которые находятся на постоянном боевом дежурстве,
- пояснил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Читатели Daily Mail прокомментировали сообщение о корабле ВМС Британии в Чёрном море:
Зачем мы суём свой нос туда, где нет наших интересов?
- пишет Taffman18.
"Что делает достаточно лёгкий патрульный корабль в Чёрном море? По-моему, он просто не подходит там по классу. Русские смеются", - уверен Hatt Mancock.
HMS Trent используется главным образом для патрулирования экономических рыбопромысловых зон. Мы что, ловим в Чёрном море селёдку?
- пишет Higly Sceptical.

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