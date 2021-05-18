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"Зачем мы суём свой нос туда?": Британцы осудили отправку корабля ВМС в Чёрное море
18 мая 2021, 15:45 • 29 • Политика
Военный корабль британских ВМС зашёл в Чёрное море и направляется в Одессу. Черноморский флот России следит за кораблём.
Великобритания направила 16 мая в Чёрное море патрульный корабль Trent по программе "Передового присутствия" Королевского флота в зоне Южной Европы и Африки. Известно, что корабль должен зайти в порт Одессы.
В Чёрном море также находится военный корабль Франции Commandant Birot, передаёт ИноСМИ.
13 мая Россия показала мощь своего флота в ходе военно-морских учений Черноморского флота, за британским кораблём установлено "постоянное наблюдение". Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов уверен, что британский военно-морской флот "даже не сможет пощекотать нам нервы. Может быть, только пятки, и то немного".
- пояснил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Читатели Daily Mail прокомментировали сообщение о корабле ВМС Британии в Чёрном море:
- пишет Taffman18.
"Что делает достаточно лёгкий патрульный корабль в Чёрном море? По-моему, он просто не подходит там по классу. Русские смеются", - уверен Hatt Mancock.
- пишет Higly Sceptical.
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