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"Зачем мы это делаем?": США не выгодно, чтобы Украина вошла в НАТО - Такер Карлсон

09 декабря 2021, 00:40  •  131 • Политика
США не выгодно, чтобы Украина вошла в НАТО, считает американский телеведущий Такер Карлсон. Он считает "украинскую игру" Вашингтона не только бессмысленной, но и опасной. "Зачем мы это делаем?" - удивляется журналист.
Такер отметил, что у России есть все основания быть недовольной попытками Америки втянуть Украину в НАТО. Это создаёт для неё прямую военную угрозу. Примерно так же чувствовали бы себя Штаты, если бы Мексика и Канада вдруг стали сателлитами Китая.
Продолжая обострять ситуацию на границах России, США создают угрозу для возникновения открытой войны. При этом Карлсон совершенно не понимает, ради чего Вашингтон рискует развязать третью мировую войну, ведь он ничего не выиграет, если Украина попадёт в НАТО.
В лучшем случае Америка сможет контролировать Москву, но угрожает ей вовсе не Россия, а Китай, в "объятия которого США всё глубже погружаются".
Так зачем мы это делаем? Почему правительство США подталкивает Украину к вступлению в НАТО? Чёрт знает почему. Но мы делаем это. Неоконсерваторы вокруг Байдена, конечно же, за эту зловещую и глупую идею,
- пишет журналист на сайте Fox News.
Карлсон также осудил действия НАТО - организации, которая занята лишь тем, что "мучает Путина". Ведущий назвал альянс "армией без цели", которая не знает, чем себя занять. Изначально НАТО создавалась для того, чтобы не пустить СССР в Западную Европу. Однако СССР давно нет, а России Западная Европа не нужна. Она заинтересована в том, чтобы укрепить влияние на постсоветском пространстве.

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