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"Зачем им хронический банкрот?": Немецкие читатели не поверили в "русское вторжение"
31 января 2022, 18:45 • 226 • Политика
Читатели немецкого журнала Der Spiegel не поверили в распространяемый американскими СМИ фейк про "русское вторжение". Они не понимают, какую выгоду Москва может извлечь из нападения на своего соседа: "Зачем им хронический банкрот?".
Так немецкие интернет-пользователи прокомментировали статью Der Spiegel о решении НАТО не размещать свои войска на Украине. Многие отметили, что Украина на самом деле не нужна ни России, ни Западу. Москва всего лишь хочет не допустить появления натовских ракет у себя под боком, а США, которые де-факто руководят НАТО, хотят сохранить рычаг давления на Россию.
- задаётся вопросом читатель с ником otA5hs1ng.
BorstigerWolf сравнил Украину с надрессированным американцами "мелким грызуном", чья единственная задача - "кусать Россию, пока Путин не посадит его в клетку".
Некоторые отмечают, что даже если бы НАТО разместило свои войска на Украине, они бы никак не смогли остановить вторжение. Солдаты альянса - разобщённые, слабо мотивированные и банально не понимают друг друга, так как далеко не все в НАТО говорят по-английски.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои силы на Украине. Не исключено, что это результат переговоров между Россией и США, которые прошли в январе.
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