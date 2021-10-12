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"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
12 октября 2021, 07:40 • 71 • Политика
Закрытая вечеринка президента Украины Владимира Зеленского и его соратников из партии "Слуга народа" вызвала волну гнева среди украинцев. "Зачем это показывать?!" - возмущены люди.
Речь идёт о вечеринке "слуг народа" во Львовской области. Соратники Зеленского награждали друг друга премиями, веселились с размахом: на столах красовались изысканные закуски и десерты, а в качестве развлечения были приглашены певцы, которые выступали под живую музыку.
При этом задавленные непомерными платёжками ЖКХ и продолжающими рост ценами на продукты первой необходимости украинцы не понимают, для чего была устроена вечеринка: чтобы ещё больше показать превосходство над простыми гражданами?
"Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать", - пишет в комментариях на Youtube Mironova Svetlana.
"Это издевательство над украинцами, всё, что здесь происходило", - считает Olha Hohol.
"Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы!", - пишет Ольга Зима, отмечая, что происходящее - просто полный позор.
При этом некоторые обратили внимание на то, что в разгар пандемии происходит вечеринка с толпой людей в замкнутом пространстве и без масок.
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