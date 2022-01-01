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"Зачем эти двадцать обостряют?" Русский журналист объяснил просчёт дипломатов США с Россией
01 января 2022, 18:40 • 244 • Политика
Экс-послы США Макфол и Вершбоу и ещё ряд дипломатов призвали Байдена опубликовать список санкций против России. "Зачем эти двадцать обостряют? А это логика иммунного ответа глубинного государства", - объяснил Валентин Богданов.
Порядка 20 американских дипломатов потребовали от президента США Джо Байдена обнародовать список санкций против Москвы, которые введёт Вашингтон в случае "вторжения России на Украину". Среди подписантов бывшие американские послы Майкл Макфол и Александр Вершбоу.
Требование к президенту США было опубликовано на сайте Атлантического совета - американского аналитического центра при НАТО. В заявлении подчёркивается, что ответ США на "вторжение России на Украину" должен включать список основных и самых болезненных санкций.
Русский журналист Валентин Богданов напомнил, что президент России Владимир Путин уже предупредил Запад, чем для него закончится применение "беспрецедентных санкций". Это может привести к полному разрыву отношений.
- предполагает Валентин Богданов в своём Telegram-канале.
Напомним, что Запад хором предсказывал "вторжение России на Украину" на католическое Рождество. Ну или в крайнем случае на Новый год. Ряд СМИ даже опубликовали подробную карту захвата Украины с векторами ударов и сроками проведения операций. Но Россия опять не явилась на войну, принудив Украину продолжать жить на собственные средства.
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