Экс-послы США Макфол и Вершбоу и ещё ряд дипломатов призвали Байдена опубликовать список санкций против России. "Зачем эти двадцать обостряют? А это логика иммунного ответа глубинного государства", - объяснил Валентин Богданов.

Порядка 20 американских дипломатов потребовали от президента США Джо Байдена обнародовать список санкций против Москвы, которые введёт Вашингтон в случае "вторжения России на Украину". Среди подписантов бывшие американские послы Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

Требование к президенту США было опубликовано на сайте Атлантического совета - американского аналитического центра при НАТО. В заявлении подчёркивается, что ответ США на "вторжение России на Украину" должен включать список основных и самых болезненных санкций.

Русский журналист Валентин Богданов напомнил, что президент России Владимир Путин уже предупредил Запад, чем для него закончится применение "беспрецедентных санкций". Это может привести к полному разрыву отношений.

Зачем эти двадцать тогда обостряют? А это логика иммунного ответа глубинного государства. Ну а то, что в нынешней ситуации всё может закончится фатальным, уже аутоиммунным обострением, они и не осознают,

- предполагает Валентин Богданов в своём Telegram-канале.

Напомним, что Запад хором предсказывал "вторжение России на Украину" на католическое Рождество. Ну или в крайнем случае на Новый год. Ряд СМИ даже опубликовали подробную карту захвата Украины с векторами ударов и сроками проведения операций. Но Россия опять не явилась на войну, принудив Украину продолжать жить на собственные средства.