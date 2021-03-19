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"Зачем для этого пушки и танки?": "Радужные" перспективы НАТО оценил сенатор Пушков

19 марта 2021, 15:30  •  193 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил "радужные" перспективы НАТО. По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, такие перспективы как раз под стать альянсу. Вот только "зачем для этого пушки и танки?", - иронично поинтересовался сенатор.
По данным журналистки Анастасии Поповой, сегодня в НАТО пройдёт первая в истории альянса внутренняя конференция гомосексуалистов.
"Около 200 человек, гражданских, военных, представителей национальных делегаций, будут обсуждать опыт работы в альянсе, вызовы и перспективы для сообщества", - написала она в своём Telegram-канал, отметив, что перед меньшинствами выступит и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По словам Поповой, Столтенберг должен сообщить о том, что НАТО - мировой лидер по продвижению однополых браков. Если в 2002 году их признавали только Нидерланды, то сегодня - уже 13 стран-членов.
"Очень хочется посмотреть в этот момент на выражение лица турецкого представителя", - отметила она.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков иронично порадовался за НАТО, которое "наконец-то нашло для себя роль, помимо борьбы с "российской угрозой": продвижение прав ЛГБТ".
"Серьёзная задача. Только зачем для этого альянсу пушки, танки, боевые вертолёты?", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что представители НАТО будут влиять силой своего примера.
По словам Пушкова, уже был ролик НАТО, рассказывающий о том, что в рядах альянса служат как представители разных национальностей, так и гомосексуалисты.
"Полагаю, это наиболее перспективное направление в работе альянса", - сыронизировал Пушков.

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