"Забывшего" русский секретаря СНБО поймали с поличным: "Вы же из Луганска"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов неожиданно "забыл" русский язык на пресс-конференции. Чиновника поймали с поличным: "Вы же из Луганска".

Очередной языковой скандал произошёл в пятницу в Киеве, когда глава СНБО Алексей Данилов заявил, что не понимает по-русски и попросил журналиста украинских "Вестей" продублировать свой вопрос на украинском.

- Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык,

- отметил он.

Это вызвало удивление у корреспондента. Тот напомнил, что Данилов является уроженцем Луганска - традиционно русскоговорящего города. На что тот ответил, что патриоты разговаривают только на украинском. И таких "патриотов" в Луганске не меньше, чем во Львове.

Примечательно, что Луганск является столицей Луганской народной республики. И говорят там преимущественно на русском языке. Более того, именно агрессивное навязывание украинского языка, которое и сегодня демонстрируют Киев, стало одной из причин, по которой регион в 2014 году объявил о независимости.

Как сообщает портал "Страна.ua", Данилов фактически обязал журналистов говорить на украинском языке, нарушив таким образом закон. Речь идёт о дискриминации по языковому признаку. Если чиновники на Украине обязаны говорить на украинском, то журналисты вне эфира могут использовать любой язык, который сочтут нужным.